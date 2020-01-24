「保就業」結束 永安旅遊裁120人 工會：東瀛遊、捷旅員工停薪留職半年

第一期和第二期「保就業」計劃中，香港永安旅遊有限公司領取共逾3200萬元，承諾受薪僱員603人。永安旅遊昨宣布，疫情嚴重打擊，在近乎零收入下，仍要承擔龐大租金丶薪酬和其他成本開支，早前在保就業計劃支援下，配合員工無薪假和削減開支等，勉強保留原有員工，但現時本港及外地出入境防疫政策未見放寬，旅遊業務恢復無期，員工數目遠超未來業務需求。

留任員工續放無薪假

永安旅遊形容今次是「艱難和無奈的決定」，隨着保就業計劃11月底結束，人力成本將為公司帶來難以負荷壓力，要適當精簡架構和重組業務，否則難維持長遠運作經營，故裁去不同部門約120名員工，佔整體員工編制兩成。公司將以一個月通知金及按僱傭條例計算相關離職補償，仍留任員工則要繼續放取若干天數的無薪假。

工會料700旅社結業 影響萬人

旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生表示，東瀛遊和捷旅假期昨不約而同要求員工簽約停薪留職半年，否則視作解僱，涉及約400人，不少員工仍未簽約，但不滿按照員工合約終止日期前12個月平均工資計算遣散費，過去整年因疫情無外遊團佣金，變相每人遣散費的基準僅每月1000至3000元。湯表示，現時約1700間持牌旅行社，估計或有700間陸續結業，約1萬名從業員將失業。

記者昨向東瀛遊及捷旅假期查詢，截稿前未有回覆。康泰旅遊發言人回覆暫未有裁員計劃，但員工要每月放15日或以上無薪假，大部分領隊現停薪留職。

明報記者

（疫情第四波）