染疫翁肺炎 大埔那打素發燒區等5小時 只戴外科口罩9醫護檢疫

病人需聞高濃度氧氣

梁子超：醫護似有忽略

醫管局總行政經理劉家獻稱，該名69歲男患者11月29日到大埔那打素急症室求診，出現發燒及肺炎病徵，下午3時半至晚上8時半在發燒區等候，其間聞高濃度氧氣，30日凌晨初步確診後被安排入住單人隔離病房。只佩戴外科口罩的9名醫護，以及5名等候的病人列密切接觸者。

伊院醫生中招 同住大廈有人確診

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，有發燒及肺炎病徵的患者屬高危，醫護人員似乎「忽略了」這些典型病徵，認為醫護應安排病人在單獨區域或隔離設施等候檢測結果，現做法「不理想」。病人接受高濃度氧氣，他相信供應病人氧氣的流量不算高，但醫護要穿全套個人防護裝備，包括N95呼吸器；病人如有咳嗽，在旁病人有可能經空氣或飛沫傳播而致交叉感染。

劉家獻續稱，伊利沙伯醫院一名病理科醫生、一名放射診斷科病人服務助理初步確診；醫生同住大廈有確診者，醫生沒接觸過確診病人，昨現病徵回院檢測；病人助理自20日起放假。瑪嘉烈醫院一名支援服務員工初步確診，23日凌晨最後上班，翌日獲告知朋友確診。醫管局暫時相信3人並非院內感染。

確診者曾東區醫院求診

此外，一名確診者曾到東區醫院口腔頜面外科及牙科診所求診，當時一直戴口罩。該診所與柴灣政府牙科診所共用一個候診室，將關閉消毒。

（疫情第四波）