院舍職員強制驗 政府派200車津 羅致光：上門採樣「不可能」

需時兩周 醫生稱時間較長

羅致光昨出席港台節目《千禧年代》時表示，之前已做5輪院舍自願檢測，參與率由最初逾八成跌至六成多。這次強制檢測首輪於本月14日前要完成，有兩星期做檢測，已考慮過不同方法，包括教導院舍專業人員協助採樣，但不是每間院舍有醫護，有人員及院友也不願意採樣；派人上門採樣也不可行，因院舍運作一日有兩更甚至三更，形容此做法為「不可能的任務」。

他提到有些院舍員工需在公餘時間乘車往檢測，假設日後每周要做一次，來回車費每月至少200元。社署正研究簡單的方法，用津貼形式減低他們經濟壓力，亦冀全港能陸續設立更多檢測中心。

消息：料其他行業也會索車津

對於強制檢測要花兩周，有接近政府消息人士說原因是院舍不太合作，稱要求其職員去社區檢測中心不方便，故政府每名職員派200元車馬費，該消息人士相信其他行業倘被列須強制檢測，亦會要求車馬費。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英稱，業界支持強制檢測，但不贊成要員工往社區檢測中心。他指疫情期間院舍大多「封院」，政府卻強制員工到人多且有交叉感染風險的地方輪候做檢測，對做法有保留。

安老服務協會主席陳志育引述政府，稱若派人上門採樣做檢測需時3周，但現時要求員工公餘時間做檢測，一方面要員工犧牲個人時間，且要排隊輪候，增加感染風險。他認為既然政府都津貼數萬從業員交通費，何不用該筆錢派員到院舍採樣。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，強制檢測設兩周限期較長，亦認為安老院舍等員工到檢測中心會有感染風險，建議當局安排人車到全港院舍收派深喉唾液樣本瓶，料可3日內完成。中大專家許樹昌認為院舍員工最好每隔一周驗一次，以免因交叉感染將病毒帶回院舍。

（疫情第四波）