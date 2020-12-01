再增一院舍爆疫 半百院友員工檢疫 安老業：外展公僕免強制驗或成漏洞

上環星月樓3人中招 當局籲到訪者檢測

本港昨新增76宗確診，包括8宗輸入、9宗源頭不明、59宗與其他個案相關；59宗有關連個案中，40宗涉歌舞群組，該群組累計錄得519宗個案。昨另有約50宗初步確診。病毒滲透各界包括院舍、學校、食肆。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，位於上環德輔道中的酒樓星月樓，有一名員工及兩名食客染疫，他們分別於11月20及23日到酒樓用餐，呼籲11月15日起曾到訪者接受檢測，政府稍後會公布強制到訪者檢測，是政府點名的第四間食肆。

院舍方面，前日已知涉疫情的東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，累計4人染疫。位於大角嘴的東華三院何玉清翠柳頤庭亦有一名護理員初步確診，累計兩人染疫。新蒲崗百樂護老院有一名院友初步確診，該院友居2樓，可自由走動，有時無戴口罩，與院友同層的約50名院友及曾有密切接觸的5名職員須檢疫，另一層的60、70名院友及幾十名職員須檢測。張竹君稱暫未知該院友有否外出，如何染疫要進一步調查。

初確院友居2樓 可自由走動有時無戴口罩

百樂護老院員工接受本報查詢時表示，一名居住2樓的院友前日發燒，送院後驗出陽性，該員工稱院舍分派員工分別負責照顧位於1、2樓的院友。對於該院舍與早前爆疫的歌舞場所之一、新蒲崗新光宴會廳位置接近，該員工說沒有職員曾到訪。她補充，院舍全體職員11月24日接受社署安排的病毒檢測，昨日上班的員工亦接受另一輪檢測。

對於院舍再現確診個案，安老服務協會主席陳志育稱，病毒必然來自社區，當社區有大爆發，難免會有病毒被帶入院舍，因院舍員工也不可能每天檢測；而院舍除了員工外，有醫院外展護士、政府人員等出入，該些人員毋須強制檢測，可能是漏洞。

仁安醫療造影部累計5人染疫

此外，仁安醫院醫療造影部出現爆發，曾到歌舞場所的後勤女員工及一名密切接觸的同事早前確診，院方昨證實再有3名在檢疫中心的員工染疫，群組累計5人。學校方面，青衣東華三院吳祥川紀念中學一名學生初步確診，11月26日最後上學，另曾與數名師生到九龍塘東華三院黃笏南中學出席活動，兩校須停課。

港鐵一名在車廠及車站工作的機電維修承辦商員工初步確診。他過去兩周主要維修設備房的冷氣機及污水泵，港鐵已徹底清潔和消毒有關地點，並跟進4名可能被界定為密切接觸者的人員。

明報記者

（疫情第四波）