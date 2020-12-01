政府關娛樂場未擬再推資助 Red MR：遭拖累難接受

海洋公園迪士尼須關

遊戲機中心、遊樂場所、卡拉OK、公眾娛樂場所、麻將天九耍樂處所及泳池周三起關閉14日，包括海洋公園及迪士尼樂園。部分政府表演場地則會局部開放予表演排練及線上表演。海洋公園昨公布，周三起關閉至另行通知，受影響市民可換票或退款。

Red MR公關部接受查詢表示，卡拉OK重新營業僅兩個月，其間生意額僅及早前的三至四成，現再須關閉兩周，將嚴重打擊生意。該公關代表稱，強制關閉等同零收入，但同時要支薪交租，對經營狀况不樂觀。該代表又說，因部分人不自律而拖累毫不相干的行業，難以接受。

斥政府抗疫不力 酒吧業促資助

香港持牌酒吧會所聯會發聲明，表示今次因政府防疫不力而引起第四波疫情，導致酒吧業再度停業，政府須盡快提供資助及補貼；又批評政府面對疫情爆發，只懂得要求停業，「完全沒有一個防疫的既定機制出台，救眾民於苦難之中」。

公僕在家工作 林鄭：更精準維持必要服務

另外，公務員將再次在家工作，回復至第三波防疫措施最嚴厲的水平，除提供緊急及必要公共服務的公務員，其餘毋須回辦公室。林太稱今次會要求部門「更加精準」維持必要服務，例如社署申請綜援的部門。她強烈呼籲私營及公營機構的僱主盡量容許僱員在家工作。

（疫情第四波）