堂食限聚再收緊 餐飲旺季叫苦 健身美容按摩准開 林鄭：不覺反應慢

限聚兩人 食肆每枱兩人縮至晚十

遊戲機中心卡拉OK關兩周

林鄭月娥昨形容疫情非常嚴峻，患者遍佈全港且社交活動頻繁，周末與專家開會後，政府認為須即時採取嚴厲措施，未來兩周關鍵，籲市民忍耐。繼酒吧及夜總會等關閉後，遊戲機中心、遊樂場所、卡拉OK、公眾娛樂場所、麻將天九耍樂處所及泳池周三凌晨起關閉兩周，限聚令由4人收緊至2人，食肆每枱由4人減至2人，堂食提前2小時至晚上10時結束，入座率等限制不變。公務員亦將在家工作，只會提供緊急和必須的公共服務。

第三波疫情單日確診未破百時，政府7月13日已要求12類處所暫停業，包括健身中心、美容院及按摩院；連續6日確診過百後，7月27日再宣布關閉體育處所，並一度收緊至全日禁堂食。政府今次准許健身中心及體育處所開放，林太解釋是考慮市民身心健康需要，但規定不得多於2人一組活動並要戴口罩。美容院與按摩院亦可開放，但要遵守更嚴格限制。政府強制仍營業的表列處所展示「安心出行」碼，以便個案追蹤。

本港疫情11月中起急劇惡化，林太回應政府反應是否太慢時稱，疫情來得非常快，過去一周已採取各樣措施，雖然將公共衛生及人命安全放首位，但收緊措施有代價，亦須考慮疫情發展至什麼階段，「不覺得（政府反應）特別快或特別慢」，又稱「往往作評論係比較易嘅」。

專家：健身美容兩人一組可接受 關鍵在巡查

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，暫未見涉健身中心及美容院的大型傳播，認為防疫措施要精準，故健身時戴口罩、2人一組下，維持營運相對安全。至於禁晚市堂食，他說難以實行，因不少夜班市民需外出用膳，在門外排隊等外賣亦有聚集風險，2人一枱做法合適，認為最新措施「去得幾盡」、「算係咁」。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，最新措施與第三波相若，他亦表示難禁堂食，上次推行「已出事」，如市民對晚市有需求，禁堂食亦難解決問題。至於沒關閉健身中心及美容院，他認為這兩類場所是否關閉對控疫影響不大，2人一組及戴口罩「勉强可接受」，關鍵在於當局有否加強巡查及執法。

餐飲業：12月旺季生意料跌六成

健身業：如只准單對單訓練「慘過唔開」

餐飲聯業協會會長黃家和稱，12月是餐飲業生意旺季，過往可做110億元生意，收緊措施下料生意跌六成，損失60億至70億元，相信若餐廳經營受壓，或會如第三波疫情般暫停營業、員工停薪留職。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯專鼎歡迎有關措施，但表示政府要釐清「2人一組」定義，是只許單對單訓練，還是可6人一班，再分開2人一組練習。他說若只容許單對單訓練，對業界有極大影響，「慘過唔開」。

另外，林太提到新一波疫情很多患者沒病徵。據本報統計，10月共236宗確診，輸入個案近七成，達161宗；整體148名患者沒病徵，比例為62.7%。11月則以本地或相關個案為主，截至11月29日公布，該月累計915宗確診，338人無病徵，佔36.9%，較上月跌25.8百分點；輸入個案跌至183宗，佔該月確診個案約兩成。

明報記者

（疫情第四波）

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