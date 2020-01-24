染疫非港人近半走數 未繳住院費涉360萬

涉109人 人均欠3.3萬

醫管局自1月29日零時起對「非符合資格人士」的確診及懷疑個案收取費用。醫管局發言人表示，截至10月31日，共有234名確診及懷疑的新冠病毒患者屬需繳付住院費用的非符合資格人士，局方合共發出720萬元治療費用帳單，人均住院費3.08萬元；當中125人已繳費，涉及約360萬元。換言之，當局仍未收取360萬元欠款，涉及109人，人均欠款3.3萬元。

近兩月發9萬張豁免檢疫醫學觀察

醫管局發言人指出，當局會在病人住院期間定期發出臨時帳單，提醒病人及家屬清繳帳單；病人出院時，當局會發出終結帳單，或會將帳單寄到病人登記的本港或海外地址等。若病人最終未繳付賬單，醫管局會採取入稟小額錢債審裁處等法律行動。

此外，衛生署表示，9月至10月署方分別向84,500名由內地、台灣及澳門抵港者，以及向43,785名由中國以外地區抵港者發出檢疫令，共涉128,285人。豁免人士方面，署方於上述時段合共發出89,574張醫學觀察通知書。

（疫情第四波）