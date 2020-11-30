社區檢測陽性 六旬婦送院取樣呈陰

留醫隔離病房 24小時再檢測

醫管局總行政經理庾慧玲表示，一名69歲女患者（第6053宗）於11月24日到屯門社區檢測中心檢測，局方接獲衛生署初步陽性報告後，於26日安排患者入住屯門醫院觀察及治療，院方其後接獲患者初步檢測結果不確定（intermediate），醫護為其抽取鼻咽、咽喉、痰樣本，均呈陰性。

基於病人沒有感染病徵及高危因素，院方於11月27日安排病人出院，惟病房同日下午接獲通知社區檢測結果陽性，病毒數值（CT value）超過30（即病毒量較低），院方兩日後安排她重返醫院隔離，再採集鼻咽及咽喉樣本亦呈陰性，體內亦驗不到抗體。庾慧玲說，院方會於24小時後再安排檢測，對各方造成不便致歉。

對於今次是否屬於「假陽性」個案，庾慧玲稱若病毒量不高，未必每次取樣都會驗出陽性，會再安排測試。

此外，養和醫院稱，至昨已為逾2600名員工做抗原快速測試，其餘500多名包括後勤人員的檢測今天完成。

（疫情第四波）