聖保祿醫院探病留宿 勵敬懲教員初步確診

同房病人後確診 屬歌舞群組

懲教署表示，該懲教人員無外遊，工作時有戴口罩，最後本月24日上班，同日收到衛生防護中心通知稱她上周休假到醫院探病，同一病房有病人其後確診。她被界定為密切接觸者，翌日入住竹篙灣檢疫中心，前晚初步確診。

張竹君表示，該懲教人員曾探訪在聖保祿醫院留醫的家人並在病房「過夜」，病房一名病人其後確診。她說很多時留在病房的人可能會進食、除口罩。據悉，該病人約85歲，目前於律敦治醫院留醫。

聖保祿醫院昨晚回覆，屬歌舞群組的留院病人11月14日因血壓高入住普通病房，兩日後出院，當時無病徵，11月24日衛生署通知該院，稱該病人其後因屬跳舞群組，須接受檢測並呈陽性。4名已出院者及一名住院病人須隔離觀察，該住院病人檢測呈陰性，其餘4人沒有確診。該院又表示，剛知悉該懲教人員曾陪伴其中一名病人。

懲教署：同所職員在囚者全陰性

懲教署表示，上周中得悉該人員被安排入住檢疫中心後，已安排勵敬懲教所在囚者及有密切接觸的職員檢測，全部呈陰性，會再安排檢測。

（疫情第四波）