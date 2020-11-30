犯聚罰2000「未夠阻嚇」 擬加重罰則

限聚令告票7049張 口罩令1035

目前違反限聚令及口罩令定額罰款均為2000元，當中限聚令最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。截至昨日（29日）凌晨，各執法部門合共發出7049張定額罰款通知書，絕大部分由警方發出；因違反口罩令而被定額罰款的個案有1035宗（見表）。

料疫情續惡化 林鄭籲嚴守防疫

林鄭月娥昨接受無綫電視《講清講楚》訪問稱，在未有有效疫苗研發及應用之下，新冠病毒感染個案很難完全消除，預料疫情會嚴峻惡化多一段日子。她說，《施政報告》提到要爭取疫情「清零」，是為展示政府的決心，政府會動用更大力量，制訂政策和法例達至「清零」的目標。

對於市民在假日如常外出，周末警方於多區酒吧發現數十名市民違反限聚令，被問到是否毋須研究，應直接加強罰則，林鄭月娥稱「肯定是這個方向」。她說現時2000元的定額罰款水平難以防止違反防疫規定的行為，政府研究並非「做或不做」，而是要研究在哪方面加強，才能滿足對於懲罰方面的相稱性。林太又說，雖暫未知金額將提升多少，「但肯定要有阻嚇力」。

許樹昌倡增至5000元

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若增加限聚令等罰款金額至5000元，相信可提高阻嚇力，他稱若金額較低，或會有人抱着「博一博」的心態違規。

過去周末及周日，市民迫爆郊野情况持續，市區公園亦有市民野餐，不少人除下口罩休息，聚餐人數亦超過4人上限，惟未見有執法部門派員巡查。

（疫情第四波）