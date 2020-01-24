爆疫3港島食肆 顧客員工強制檢測 張竹君：職員客人皆中招令人擔心 許樹昌倡10時停業

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局追查相關確診個案後發現，港島3間餐廳出現群組，確診者包括廚師、樓面、侍應及清潔工等。涉事餐廳包括已有廚師及侍應染疫的中環歷山大廈米芝蓮三星餐廳「8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA」、早前有員工確診的灣仔星月居，以及上環泉章居大飯店。3食肆已暫停營業。

張竹君呼籲，若市民於11月15日或之後光顧上述餐廳，都應盡快接受檢測，食物及衛生局昨晚刊憲，要求於11月15至29日曾到訪上述食肆的人，須於12月3日或之前接受檢測，並於6日或之前提交檢測報告。

張竹君指出，3間食肆共通之處均位於港島區，未見其他流行病學上的關聯。若員工或食客其中一方確診，或容易追溯源頭，目前兩者都確診，情况令人擔心。

涉逾10確診 不排除清潔工環境感染

她又稱，目前難說源頭是食客還是員工，因涉10多宗個案，不排除清潔工清潔時環境交叉感染，而食客亦可能與樓面溝通時傳染對方。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，目前隱形傳播鏈深入社區不同階層，建議港府收緊社交距離措施，包括食肆縮短營業時間，至晚上10時關閉；實施公務員在家工作；以及學校停課等，以減少街上及交通工具的人流聚集，減低市民交叉感染風險。

許樹昌相信，食肆員工及食客感染的源頭或由社區傳入，若未來愈來愈多員工確診，不排除須納入強制檢測範圍。他稱涉事餐廳較高級，相信顧客會以信用卡付款，較支付現金易追溯，相信可聯絡相關顧客接受檢測。

增4危殆全歌舞群組 累計11宗

確診破百之外，最新危殆患者達11人，亦創第四波新高，至昨晨9時新增4人危殆，均屬歌舞群組，包括3名曾到歌舞場所的患者。一名沒到過跳舞場所、但與群組患者有工作接觸的73歲男子（第5511宗）由嚴重轉為危殆。嚴重者有3人，包括一名85歲女患者（第5713宗），至前日為歌舞群組最年長確診者之一。

明報記者

（疫情第四波）