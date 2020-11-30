關注組：兩大超市保就業後加價

個別品牌以外續加價

關注組8月起選定21項貨品定期比對價格，並以價格總和制定「超市價格指數」。調查發現，11月指數均比10月分別升1.5%及2.7%，至622.1及637.5，其中惠康指數比9月時、即政府剛接納保就業申請時高0.9%。

惠康早前鎖定逾300款日常生活必需品於優惠價格，並至少維持6個月，關注組發現，超市只將個別品牌貨品鎖定價格，未能令所有市民受惠。顏汶羽舉例，惠康將5公斤金象米價格鎖定75元，但5公斤金鳳米則沒鎖定，更由8月的89.9元升至最新95.9元。關注組建議超市應推「全單七折」，履行社會責任。

另外，關注組又發現，自惠康推出「鎖定價」，百佳會跟隨定價：同以上述5公斤金象米為例，百佳亦將售價調低至同等水平，質疑兩超市疑合謀定價。顏認為，兩間超市價格不時出現「神同步」，競委會應積極介入。

競委會回覆稱不評論個別事件，又解釋《競爭條例》只要有關價格決定非源自企業間訂立反競爭協議或協調，條例不規管貨品定價，亦不禁止企業釐訂相同或相似價格。

（疫情第四波）