食店多無監察食客探熱 麥當勞駐員提額探

記者分別到尖沙嘴The One、旺角朗豪坊、銅鑼灣希慎廣場、鑽石山荷里活廣場及大角嘴奧海城二期，觀察並統計各商場食肆使用同類紅外線測溫儀的普及情况。以荷里活廣場為例，記者走訪22間有提供堂食的食肆觀察，有19間採用該款測溫儀；朗豪坊的指示牌列出商場共有超過30間設堂食的餐廳，記者觀察到最少23間使用該款測溫儀，包括酒吧、麥當勞和euro go go等連鎖餐廳。記者統計觀察過的百間餐廳中，有超過八成使用該款測溫儀，其餘則使用手槍型體溫探測器、紅外線熱像儀等。

測溫儀發警示 職員未有要求再探

除了在門口架置站立式測溫儀，記者觀察到大部分餐廳未有派員在門口留意食客探熱過程；有餐廳的測溫儀即使顯示客人體溫為「Lo」及發出警示，職員亦未有反應或要求食客再探熱。至於記者測試的連鎖快餐店，麥當勞有派職員在測溫儀旁提醒及指示客人用前額探熱，若客人以手心探熱，職員會提示客人須以額探，或以手持的紅外線體溫探測槍為客人額探。

麥當勞及吉野家回應時均表明要求客人需以前額量度體溫；Jollibee表示按衛生防護中心指示使用非接觸式紅外線溫度計為顧客量度皮膚表面如前額、手腕的體溫；大快活稱有要求客人於餐廳入口處接受體溫檢查，絕不容許發燒的客人進入餐廳。美心則表示，各分店均選用紅外線熱像儀，毋須直射人臉量度體溫，如人客體溫超出37.5度，熱像儀會發出提示，員工會用手提探熱槍再檢測客人體溫。

（疫情第四波）