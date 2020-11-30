額探手探結果有別 醫生促監管定發燒指標

K3 Pro測溫儀列明應額探

記者翻查K3和K3 Pro測溫儀型號資料，K3的說明書未有列明探熱的身體部位，K3 Pro說明書則列明應用額探，沒有註明可以手心探熱。資料又列明，原廠預設的發燒溫度為攝氏37.3度，其中K3 Pro容許用家按需要重設發出警示的溫度，可設範圍為37至38度。

「額探逾37.3度 手探也可能沒問題」

根據衛生署資料，政府為5項常用探熱方法提供參考資料，包括口探、耳探、肛探、額探和腋探，其中口、耳及肛探量度核心溫度，即深層組織溫度，額探和腋探只探測皮膚組織表面溫度。署方資料亦列明，額探的便利和速度屬各種探熱方式之首，但準確性最低，署方提供的額探發燒參考指標為攝氏36度，但強調只是參考讀數，有關水平可能因不同品牌和型號的紅外線額探溫度計而異。

林永和醫生建議政府應監管餐廳或其他場所使用體溫探測儀的量度方式，並制定發燒指標，「例如設定了額探37.3度是發燒，就不能讓客人用手探，兩者溫度或有偏差」，他以本報測試的結果為例，顯示手探溫度可能會較低，「即一個額探超過37.3度的人，手探也可能沒問題」。他更建議應規定餐廳只能用有認證的體溫探測儀，以確保準確。

衛生署回應稱，使用任何探熱器前，應先仔細閱讀說明書，以了解正確使用方法及體溫參考值，根據不同資料的建議，紅外線前額溫度計發燒的參考值為攝氏35.6度或36度，亦可根據探熱器生產商建議之參考值採取後續行動。

（疫情第四波）