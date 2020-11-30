手探熱易干擾 持凍飲減0.8℃ 食肆公眾場所廣泛用 醫生：發燒者可出術過關

【明報專訊】新冠病毒第四波疫情來勢洶洶之際，一直備受爭議的手心探熱模式仍廣泛被食肆或公共場所採用，有家庭醫生指出，心手溫度易受環境影響，發燒者甚至可「出術」降溫過關，憂慮手探溫度偏差容易走漏發燒個案。現時絕大多數食肆採用直立式紅外線體溫探測儀並容許食客以手心探熱，本報記者以手執凍飲及暖包，測試多家連鎖食肆測體儀讀數受外在因素干擾的程度，結果顯示，經干擾後的手心溫度最多可分別降低0.8度及增加約2.8度（攝氏，下同）。同類測溫儀其中一家主要生產商回覆查詢時明確稱，「測掌紋（心）肯定不準」。
明報記者 羅霈潁
衛署未訂手探發燒標準
現時政府規定食肆須為客人先量體溫，措施實施初期，大部分食肆設專人以手提式紅外線探溫槍為食客前額探熱，但自夏天起，一款免手提、可用腳架直立或掛牆的紅外線測溫儀大行其道，廣泛為食肆採用。據記者到各區商場觀察和統計，推算市面逾八成食肆採用同類測溫儀，絕大部分食肆容許客人以前額或手心探熱。然而，手探並不屬衛生署醫療儀器科網頁介紹的5種常用量度體溫方式，署方亦無提供手探的發燒參考指標供公眾參考。
本報記者早前在各區揀選多間連鎖食肆及部分市政場所做探熱測試，並向家庭醫生林永和借用其診所的耳探機作測試標準，先透過耳探量度體溫（核心溫度），再即場以食肆或場所的紅外線測溫儀量度前額及手心溫度，以反映3者差異。結果顯示，通常耳探體溫讀數最高，手探最低，兩者最多可相差0.9度。
耳探體溫讀數最高 手探最低
為測試外在因素干擾手探程度，記者分別手握冰凍汽水或暖包約1分鐘，再手探測溫。結果顯示，持凍飲後大部分測溫儀會顯示「Lo」，即溫度過低。據記者觀察，部分測溫儀讀數在低至35.7度時仍未顯示「Lo」，若以此比對正常手探讀數，推斷凍飲干擾可令體溫下跌達0.8度。
至於執暖包後的測溫結果，大部顯示體溫會超過37.5度，儀器會發出「嗶嗶」警報聲，干擾後的讀數最多增加約2.8度。記者亦發現，不同測溫儀的警報聲音長短及音量不一，個別食肆測溫儀的發燒警報與低溫警報聲音相近，店員或未能即時分辨客人有否發燒。
據記者觀察，該款體溫儀最普遍被採用的型號名為「K3」和「K3 Pro」，記者從深圳市強威電子有限公司網址發現該公司生產「K3」和「K3 Pro」，遂以用家身分向該公司查詢，孫姓經理回覆稱，該款測溫儀雖可測掌心，但「測掌紋（心）肯定不準」，測額頭才準。
醫生：量度表面溫度只屬初步篩選
林永和醫生表示，量度表面溫度只屬初步篩選，從防疫角度則以額探較準，因手心溫度易受外在環境、手汗、或本身手腳較冰冷等因素影響，「一個發燒的人甚至可手握凍飲後探熱來出術」；再者，若食肆無職員觀察探熱過程，「食客可以是旦『嘟』，這樣探熱只是『做個樣』，部機亦只是裝飾品」。他認為，為減少高危接觸，用額探或手探儀器為公眾探熱屬可接受，但若發現體溫偏高的不確定個案，便應即場以耳探機量度核心溫度，確保無走漏個案，特別是政府機構或場所更應嚴格把關；他說手探現時仍被廣泛採用，擔心若量度結果有偏差，「可能對第四波疫情影響很大」。
衛署：對讀數有懷疑
應用其他探熱器再量度
衛生署回應查詢稱，非接觸式紅外線溫度計或熱像儀可用於量度皮膚表面體溫，篩選發燒者，但承認表面體溫或未能提供可靠的參考以確定有否發燒，因此若量度出體溫高於設定參考值，又或對第一個讀數有懷疑，便應用其他探熱器再量度核心溫度以作確定；不過，署方無回應有關手心探熱的準確性及指標。食環署稱，會根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）指示巡查餐飲處所，確保其遵守《規例》，包括量度體溫的規定。
（疫情第四波）
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