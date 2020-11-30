手探熱易干擾 持凍飲減0.8℃ 食肆公眾場所廣泛用 醫生：發燒者可出術過關

明報記者 羅霈潁

衛署未訂手探發燒標準

現時政府規定食肆須為客人先量體溫，措施實施初期，大部分食肆設專人以手提式紅外線探溫槍為食客前額探熱，但自夏天起，一款免手提、可用腳架直立或掛牆的紅外線測溫儀大行其道，廣泛為食肆採用。據記者到各區商場觀察和統計，推算市面逾八成食肆採用同類測溫儀，絕大部分食肆容許客人以前額或手心探熱。然而，手探並不屬衛生署醫療儀器科網頁介紹的5種常用量度體溫方式，署方亦無提供手探的發燒參考指標供公眾參考。

本報記者早前在各區揀選多間連鎖食肆及部分市政場所做探熱測試，並向家庭醫生林永和借用其診所的耳探機作測試標準，先透過耳探量度體溫（核心溫度），再即場以食肆或場所的紅外線測溫儀量度前額及手心溫度，以反映3者差異。結果顯示，通常耳探體溫讀數最高，手探最低，兩者最多可相差0.9度。

耳探體溫讀數最高 手探最低

為測試外在因素干擾手探程度，記者分別手握冰凍汽水或暖包約1分鐘，再手探測溫。結果顯示，持凍飲後大部分測溫儀會顯示「Lo」，即溫度過低。據記者觀察，部分測溫儀讀數在低至35.7度時仍未顯示「Lo」，若以此比對正常手探讀數，推斷凍飲干擾可令體溫下跌達0.8度。

至於執暖包後的測溫結果，大部顯示體溫會超過37.5度，儀器會發出「嗶嗶」警報聲，干擾後的讀數最多增加約2.8度。記者亦發現，不同測溫儀的警報聲音長短及音量不一，個別食肆測溫儀的發燒警報與低溫警報聲音相近，店員或未能即時分辨客人有否發燒。

據記者觀察，該款體溫儀最普遍被採用的型號名為「K3」和「K3 Pro」，記者從深圳市強威電子有限公司網址發現該公司生產「K3」和「K3 Pro」，遂以用家身分向該公司查詢，孫姓經理回覆稱，該款測溫儀雖可測掌心，但「測掌紋（心）肯定不準」，測額頭才準。

醫生：量度表面溫度只屬初步篩選

林永和醫生表示，量度表面溫度只屬初步篩選，從防疫角度則以額探較準，因手心溫度易受外在環境、手汗、或本身手腳較冰冷等因素影響，「一個發燒的人甚至可手握凍飲後探熱來出術」；再者，若食肆無職員觀察探熱過程，「食客可以是旦『嘟』，這樣探熱只是『做個樣』，部機亦只是裝飾品」。他認為，為減少高危接觸，用額探或手探儀器為公眾探熱屬可接受，但若發現體溫偏高的不確定個案，便應即場以耳探機量度核心溫度，確保無走漏個案，特別是政府機構或場所更應嚴格把關；他說手探現時仍被廣泛採用，擔心若量度結果有偏差，「可能對第四波疫情影響很大」。

衛署：對讀數有懷疑

應用其他探熱器再量度

衛生署回應查詢稱，非接觸式紅外線溫度計或熱像儀可用於量度皮膚表面體溫，篩選發燒者，但承認表面體溫或未能提供可靠的參考以確定有否發燒，因此若量度出體溫高於設定參考值，又或對第一個讀數有懷疑，便應用其他探熱器再量度核心溫度以作確定；不過，署方無回應有關手心探熱的準確性及指標。食環署稱，會根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）指示巡查餐飲處所，確保其遵守《規例》，包括量度體溫的規定。

（疫情第四波）