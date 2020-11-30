安老殘疾院舍職員強制驗 拒從者禁上班

派樽自採樣本

參與率不足七成

政府自7月中起，先後5次為安老及殘疾人士院舍員工做免費檢測，最新一輪今日結束。羅致光昨於商台《政好星期天》預告，食衛局會發公告，強制院舍員工在下月14日前接受鼻咽拭子檢測，可到9間政府社區檢測中心或自費到獲認可的化驗所檢測。

羅致光說，早前的院舍員工免費病毒檢測計劃中，首輪由採樣人員到訪院舍採樣的參與率達86%，但其後改發樣本瓶，由員工自行採集深喉唾液，參與率跌至約68%；又認為由他人協助採樣的準確性較高，減低假陰性的可能。他表示，本港有近三成死亡個案來自安老院舍，院友大多年老或體弱，擔心若院舍員工在社區受感染，將病毒帶入院舍後果嚴重，故為保障院友生命和健康，員工必須做測試。

羅致光稱「先勸後罰」

長遠擬一周一驗

如員工未有在限期前完成檢測，羅致光表示會先勸喻、後懲罰，如不准上班及罰款，若仍然不遵從，會面臨更重刑罰，甚至監禁。考慮到員工人數及時間成本，羅說首輪會豁免離島區院舍員工，並研究設流動檢測車，往後期望每星期做一次。

（疫情第四波）