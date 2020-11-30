蔓延殘疾院舍 48智障院友檢疫

本港昨多115宗確診，其中109宗為本地個案，23宗與其他個案相關，24宗源頭不明；其餘62宗屬歌舞群組，群組累計升至479宗。本港至今累計有6238宗確診及1宗疑似個案，另有約50多宗初步確診。

昨24不明個案

歌舞群組累計479宗

一名在筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍任職前線照顧員的67歲婦確診，沒病徵，感染源頭不明；一名院友前日下午亦發燒入院，昨初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信院舍出現爆發，約50名院友及員工要送檢疫。

該院舍供中度至嚴重智障者入住，張竹君說由於院友有特殊需要，院舍難為他們戴口罩。東華三院回覆，該前線照顧員最後於11月24日上班，暫未有其他職員有病徵，48名院友要入住亞博館檢疫，界定為有緊密接觸的員工亦要送檢疫。昨晚9時許，當局到場陸續安排院友撤離。

職員初確前有上班

安老院全院驗

位於大角嘴的安老院東華三院何玉清翠柳頤庭亦有一名照顧員初步確診，全院職員與院友須檢測。東華三院表示，該職員11月28日上午接獲衛生署通知同住家人確診，其檢測後亦初步陽性，該職員初步確診前兩天有返院舍上班，暫沒其他職員及院友有病徵。

第三波疫情多達23間安老院及殘疾院舍出現確診，137名院友染疫，30人死亡。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，經歷第三波疫情，本港院舍禁止探訪及安排職員接受病毒檢測，措施較第三波之前多，他相信今次院舍不會重蹈第三波多人染疫及離世的覆轍。

（疫情第四波）