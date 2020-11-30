呈分試及中六模擬試可彈性回校考

有學校於停課期間郵寄試卷予學生，讓他們同步在視像會議期間，打開電腦鏡頭答卷。吳毓琪說，難確保所有學生不會事先拆開試題，或應考時無家人在旁「提水」。她稱中學自行收生重視小六首次呈分試表現，為保證考試公平及可信度，她認為難以採用網上方式舉行呈分試。

樂善堂梁植偉紀念中學下月8日起舉行中六模擬試，校長陸詠宜歡迎當局停課安排留有彈性，料將如期安排中六生回校考試，詳情要參考局方提供的細節再決定。她又說學校以學生健康為大前提，倘疫情繼續惡化，或將模擬試延至1月舉行，不會勉強學生回校應考。

停停復復 家長嘆子未記齊同學名

學校停課也苦了家長。剛辭任立法會議員的許智峯，子女分別就讀二年級及三年級，他說只能無奈接受停課，但表示不少小學家長會好頭痛，因要安排子女留家上網課。他形容自己是「伴讀書僮」，苦笑剛辭任立法會，未來工作時間彈性大點，可留家看管子女上課。他說子女經歷停課、復課又停課，學習效能及進度都受影響，學校推行措施避免聚集及活動，令到兒子開學至今，都未記齊同班同學名字，社交生活都受影響。

（疫情第四波）