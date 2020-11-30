確診單日破百 中小學停面授 個案按月增8倍 張竹君料比第三波嚴峻

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，政府停課至聖誕的安排恰當，因目前不少學校師生確診，顯示社區傳播廣泛，若無法遏止確診個案飈升，恐怕疫情至聖誕都未完結。

由11月至昨日，本港共736宗本地或相關個案，按月增超過8倍。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨形容，疫情上升得非常嚴峻，新一波疫情似乎比第三波更劇烈，深入各階層及地方，呼籲市民保持社交距離，「要全港一齊做先得」。疫情持續滲入校園，張竹君表示，聖嘉勒小學一名10歲女生昨確診，該校須停課，其家人就讀的聖保羅男女中學亦須停課至有陰性檢測結果；祖堯天主教小學一名學生為一名確診者的緊密接觸者，該校須關閉至該學生有陰性檢測結果。

教育局昨午5時許宣布，全港學校周三起停止面授課堂及校內活動。教育局發言人說，理解學校停止面授課堂前需作安排，包括學生在家學習、小六呈分試及畢業班的學習情况，局方今日將發信通知學校相關細節。發言人說，在暫停面授課堂及校內活動的大前提下，局方會與業界商討應對方案，讓學校按校本需要考慮安排小六呈分試，以及中學畢業班回校上課以準備公開考試或應考校內試。

校長：最擔心中六學生

瑪利諾神父教會學校校長何力生表示，汲取上學年停課「教訓」，及早作了準備，早於開學時已有「Plan B」，知道或難順利12月考試，故安排11月中統測，取得學生基礎成績。他稱早前已編好Zoom上課時間表，會再與教師商量未來教學策略。最令他憂心是今年中六生，「由他們中五起，至今年中六都不斷經歷停課」，學業以外，校方也關心他們心理狀况，「已經擔心星期一、二會不會是（中六）最後上課天」，要盡可能安撫他們的情緒。

中學盼跟上次做法

准部分學生返校

中西區校長聯會主席詹漢銘表示，其校小四、小五原定本周考試，會延至1月才考；小六呈分試定於明天至周五，望可如期進行。他希望當局沿用上次停課做法，容許全校不多於六分之一學生回校參加學習活動，又稱上周已與教師開會談網課安排，整體而言不論硬件及軟件都比之前停課有改善，有需要學生上學年亦獲關愛基金資助添置平板電腦學習。

補習界稱防疫足

不滿同須停課兩周

補習學校要暫停面授課堂兩周，代表私營教育機構的香港教育中心商會發言人蘇迪希說，補習學校規模較日校小，未曾出現補習社爆發個案，而業界防疫措施做得「超足」，包括減少每班人數。他不滿當局「一刀切」要求補習社與中小學一同停課，批評不合理。他又說，現時屬補習學校旺季，不少學生報讀課程，料轉為網上教學後，有學生會暫停補習，要求當局賠償。

明報記者

（疫情第四波）

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