回顧反修例：倘一絲有愧難繼續服務

談「黑暴」潛藏 「不敢掉以輕心」

林太說，修訂《逃犯條例》的解說工作做得不足，若能更早說清楚，肯定有更多人明白，但她反問，完善解說工作後又是否等於能做到事情，「我有很大的疑問」。被問到她在事件中是否問心無愧及已做到最好，她稱「我不可以說任何事都做到最好，但頭四個字，是令我堅持下去不斷努力的動力，如果我有一絲有愧，以我自己理解自己，好難繼續在此服務」。

林太昨早在商台節目《政經星期六》表示，有人認為「黑暴」事件只是潛藏在限聚令等限制下，倘再有涉及中央的具爭議政治事件，抗爭行動會再現，「我不敢掉以輕心」。被問面對社會撕裂有何感受，她說有些事情不應「take it for granted（當作理所當然）」，舉例一國兩制初心、憲制基礎、香港不能容忍任何危害和分裂國家的行為等，都要說清楚，否則每次碰到這些問題，社會便會走向兩極。

公民黨主席梁家傑認為是林太的固執、自以為是的性格，導致如今的困局，認為她理應辭職，否則在任只會令香港繼續沉淪。