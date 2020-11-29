指通識無框架「第一天已出問題」 稱教育專業領航 教協：令人心寒

林鄭月娥接受now新聞台《大鳴大放》訪問，稱通識科改革並非受北京施壓，解釋月初訪京只談經濟，不涉及教育。她說，在宣讀《施政報告》前有報道泄露改革內容，「不如提早宣布，免得大家猜測通識科會怎樣」。她說改革本應在下個學年落實，不擔心會激化退學及移民潮。

稱批判思考異化成「事事反對」

林鄭月娥昨在港台《星期六問責》表示，通識科當中的「批判性思考」被異化，變成「每件事都反對才算批判性」，反問「如果你很接受有些政府講法，或者《基本法》的說法，就不夠critical（批判）？我又覺得不是」，又稱明辨慎思的基礎是客觀的知識和歷史背景，認為通識科現在多數變成討論時事，容易受某一種指導意見影響。

林太又不認同通識科的「污名化」是來自建制派，惟承認科目改名與否有主觀判斷，而改動的內涵更為重要。至於日後能否在課堂上分析內地的負面新聞，她認為國民身分認同不等於不可批評國家，「國民身分認同表示重視、尊重中華民族，不會說做得不好就掩蓋它」。她亦不同意把社會事件或問題投射在通識科上，令通識科成為代罪羔羊或政治犧牲品的說法；她稱香港社會出現問題有很多原因，非簡單地由一個科目引起。

不同意通識成社會事件「代罪羔羊」

對於林鄭月娥稱通識科沒有課程框架，教協回應稱通識科課程框架穩固，並引述課程及評估指引指出，鑑於高中通識科所研習的議題仍在不斷發展和轉變，因此相關學與教資源不應只源自教科書。教協批評政府一再推翻通識科的立科宗旨，漠視學習新近發展議題的彈性；又批評是次改革通識科沒有諮詢教育界意見，但當局一直堅持自己「專業領航」，說法「令人心寒」。

香港校董學會支持改革通識科的決定，指於2014年「佔中行動」和去年「反修例事件」，部分青年「暴力攬炒」、破壞社會，批評通識科的單元內容成為青年「反社會」的教育源頭。