倘現小區域爆疫 或派警封區至檢測完

指曾向中央解釋沒辦法全民強制驗

對於全民強制檢測，林鄭月娥反問「一次過做700萬人的檢測想做到什麼？」她說曾向中央解釋，「我真的沒有辦法做到你那種，我又沒有你的體制優勢，我又沒有你的人民，那種的相對服從，如果強行用內地的方式套用於香港，不但不能取得希望見到的效果，可能會是反效果」。她又說，去年修例風波傷害港人對政府的信任，「在這個受到那麼大傷害的香港社會抗疫，是比很多地方都困難」。

她說現時政府策略是當有小型爆發，要「用盡全力」控制，避免加大傳播，若出現如早期葵青貨櫃碼頭、單一屋邨爆發的小區域感染，政府會派採樣隊到場設採樣站，然後派警隊封區，直至所有相關者完成檢測並呈陰性，才獲放行。她強調須視乎感染群組以此方式去做能否有效益，而現時的感染群組未見能用此方法，但她說，如有需要，「我是好願意去做」。

公民黨沙田區議員黃文萱批評封區的做法不合理，指政府截斷輸入的感染源頭不力，結果要居民承擔責任；她亦質疑執行有困難，會引起居民強烈反彈。