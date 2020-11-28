稱本地個案增「到處跑」 鍾南山再倡全民檢測

不過，特首林鄭月娥日前被問及會否推全民強制檢測，她說全民強制檢測「流於一個口號」，因要配合全面禁制令、封鎖城市，「香港市民、香港企業、香港金融服務業能否忍受香港四星期與外界隔絕？能否忍受四星期大家留在家中，不出不入？就算你肯，我也不知道如何可以支持你的日常生活。」

報道：內地疫苗不能直接在港用

食衛局：未全面反映事實

另外，網媒「橙新聞」引述消息稱，食物及衛生局官員提出內地疫苗在得到國家藥監局批准使用後，不能直接在香港公營醫療系統使用，因受限法例限制，需取得「國際認證」。食衛局回應稱，報道未有如實全面反映事實，對報道可能構成特區現有藥物規管制度針對內地疫苗的偏頗印象，深表遺憾。該局稱本港藥物規管框架及註冊制度一直行之有效，屬於一般性規管制度，適用於所有於香港使用的疫苗。政府會視乎需要考慮採取一切必要措施，容許緊急使用任何經證明安全及有效的疫苗，不會排除在必要時進行緊急立法的可能。

（疫情第四波）