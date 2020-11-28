旺角諸聖學生病發曾返學 聖保羅男女一職員列密切接觸者

增17宗源頭不明 教大生確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該聖公會諸聖中學學生本月24日不適，去看私家醫生，25日送樣本檢測，最後上學日為26日。學校需停止面授課程並大清洗。張竹君補充，由於學校各人佩戴口罩，學校沒有緊密接觸者，「會叫他們盡快檢測」。另外，該學生本月26日曾到去過長沙灣一所補習社補習，內有幾名學生及教師，會視乎情况要這批人檢疫或派樽。

聖保羅男女中學公關部表示，前日衛生防護中心通知，該校有職員為一名確診者的密切接觸者。經該職員確認，確診者並不屬於歌舞群組。校方指出，相信衛生防護中心會為該職員檢測，但未有進一步消息；學校已按衛生防護中心指示昨天起起暫停面授課堂，直至另行通告，學校昨已按建議全面清潔。

另外，香港教育大學一名文化與創意藝術學系學生確診，教大表示該確診學生現已留院。校方補充資料顯示他並非宿生，其最近一次返回校園為11月23日。

（疫情第四波）