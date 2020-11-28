十數酒店願變指定檢疫 觀塘帝盛：現八成滿無意再租政府

政府消息：正討論混合房客下防疫

政府消息人士表示，正與一些酒店管理層討論指定酒店的可能，但因留學生聖誕回港潮快到，而不少學生已訂了酒店，要視乎情况推進。指定酒店的合約會參考現有等候檢測酒店模式，每次為期數個月，而從酒店角度當然想港府全包底，但政府要謹慎考慮需求，避免若包起酒店後使用率偏低，甚至無人，故要研究雙方可接受方案。

至於何時會有結果？消息人士只稱努力商討，並指數月前也與酒店討論有關指定酒店構思，但當時酒店不太積極，如考慮標籤效應和收客無彈性等，但疫情至今未完，現與酒店商討空間多了。政府也正與有關酒店討論在混合房客下防疫，包括劃分樓層、不容探訪、門卡設定為一出一入等，另外亦要考慮機場往酒店的指定交通等。

帝盛：多留學生返港 下月預訂率七成

立法會議員田北辰表示，政府早前租用過酒店，相信相關集團均有意將部分旗下酒店成為政府指定酒店。觀塘帝盛酒店發言人稱，無意成為指定檢疫酒店，因近期很多留學生返港，上月入住率已達九成，現入住率亦達八成，當中九成屬須檢疫的抵港者，又說12月房間預訂率已達七成。

青衣華逸酒店職員回覆稱，酒店至2月為止仍會用作等候檢測結果中心。其所屬的海逸國際酒店集團不評論旗下其他酒店會否成為政府指定酒店。

對於政府限制酒店前日起最多4人同房，李漢城稱以往無法例，酒店難規管每間房人數，但現法例規定每房只限4人，酒店可「名正言順」要求訪客登記，確保每間房不會超過4人，一旦發現有多於4人同房，他建議酒店報警。

5000元確診津貼 無有薪病假者可領

另外，社署昨公布供本地新冠病毒確診者申請一筆過5000元恩恤津貼安排，凡11月22日或以後確診的本港居民，其受僱工作不享有有薪病假或是自僱人士，並因治療而有經濟困難，可向醫院醫務社工申請。申請者可委任家人或代理人申請，亦可在康復出院後盡快遞交申請。申請者毋須接受經濟審查，但須聲明他們符合申請資格，勞福局長羅致光日前表示，會抽查申請者有否違反聲明，違反者須負刑責。

（疫情第四波）