罷工醫護扣薪處理 醫局盼釋疑慮泯芥蒂

不人事跟進 員工陣線斥清算

醫管局員工陣線回應稱，醫管局在第四波抗疫關頭清算罷工醫護，只會令士氣雪上加霜，又強調罷工非「突然缺勤」，而是為捍衛專業。陣線又表示，醫管局雖聲稱不作人事跟進，但陣線「不會心存僥倖」， 認為一旦疫情完結，若醫護無法展現團結，會有更嚴厲清算，包括操控專業監管機構「釘牌」等。

馬仲儀：態度善意 續爭正名「罷工」

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，上述處理算是「有一個善意態度」，但認為同事最大考慮有二，一是不應再形容罷工為「缺勤」；二是醫管局不能向個別同事追究，「比起想像中最差一步，有比較善意的一步，相信對個別同事而言，能比較安心」。

消息人士稱，在「解僱」至「完全不跟進」的考慮中，研究過不同做法，因應法律意見認為按勞工法例不可解僱，並考慮法、理、情作上述決定。

消息：不留紀錄不礙升職

法律意見指不可解僱

醫管局昨晚稱，上述員工缺勤，嚴重影響服務，包括取消部分非緊急手術、門診等，該局其後收到數千宗意見反映、求助和投訴，據悉，有專業監管機構亦收到相關投訴。該局會重新計算缺勤員工的2月工資，並在稍後發放的工資中反映有關差額。

民建聯立法會議員葛珮帆表示非常失望，稱醫護罷工是「以政治凌駕專業」，單扣人工而不追究，對堅守專業的醫護及受影響病人非常不公。

（疫情第四波）