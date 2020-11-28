追蹤滯後 歌舞群組婦發病12日送院

BandStage鼓手未送檢疫 自驗呈陽

本港確診昨破6000宗，大部分涉歌舞群組，其中一名屬歌舞群組、住藍田平田邨平信樓的64歲女子（第5897宗），11月12日發病，26日才確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，患者12日有輕微咳嗽，19日曾求醫，24日再到普通科門診，被送入急症室。

前日被列入強制檢測名單的BandStage Live Music，11月20日有聚會，當中多人已確診，在BandStage任鼓手的霍先生昨獲悉檢測結果呈陽性，他說23日已獲告知其中一名聚會出席者確診，他在聚會中曾與首先確診者除口罩聊天，但沒被送入檢疫中心，至25日他自行到沙田瀝源社區檢測中心驗病毒，昨早再致電追問結果，中午獲告知呈陽性並送院。

張竹君昨表示，屬BandStage的個案、有名單的都會追蹤，但若部分聚會者未在名單上，盼他們自行檢測，檢測中心會將初步陽性報告給衛生署，署方再跟進，中間或有時差。

何栢良促發居家令配合強檢

何栢良認為，當局追蹤工作一直都不夠快，近期個案數目突然急升，追蹤滯後或更長。他認為政府發出強制檢測令時，應同時發出居家令，要求須強制檢測者自我隔離一段合理時間，以免強制檢測者再四處活動。

用量飈 政府重啟兩檢疫中心

近日確診數字急升，檢疫中心使用量亦大升，據衛生署數據，截至昨早9時，確診個案的密切接觸者在24小時內增加199人，竹篙灣檢疫中心在昨早9時有1140個單位正被使用，使用率為76%。

食物及衛生局回覆稱，政府昨重啟八鄉少年警訊永久活動中心和鯉魚門公園及度假村，合共提供約580個檢疫單位；約100個單位的西貢戶外康樂中心正處於備用狀態，可隨時重用；竹篙灣第4期共300個單位工程已完成，已交付衛生署部署運作。現有檢疫中心容量近飽和時，政府會啟動檢疫酒店。

此外，須檢疫動物亦大增，昨暫有25隻寵物正檢疫，漁護署宣布周一起啟動新界南動物管理中心作另一個與新冠病毒有關的動物檢疫設施。至於港珠澳大橋香港口岸動物居留所，只會用於呈陽性動物檢疫和獸醫學監察用途。

（疫情第四波）