疫情圍醫院 養和小爆發癌婦亡 曾用霧化藥 專家：或更多醫護感染

昨92宗確診 累計破6000宗

昨新增92宗確診中，17宗源頭不明，兩數字同見8月以來新高，累計有6039宗確診和1宗疑似個案；昨有59宗確診涉歌舞群組，累計368人。

同時，昨有60多宗初步確診，包括3宗在養和，其中末期肺癌77歲女病人8月中起住在33樓單人房，一直咳嗽和有痰，定期有訪客。她自11月25日起發燒，翌日呼吸困難，等待檢測結果期間心臟病發，26日離世。追查發現，曾為死者急救的護士及同層工作的管房，同樣驗出陽性。同層13名病人留在原有房間檢疫14天，同層工作33人亦要檢疫。

張竹君料或家人探訪傳疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人一直無離院，可能透過探訪的家人或醫護人員感染，一名探訪家人23日起不適，正待檢測，形容養和出現了小型爆發，傳播方式和源頭待查。有了解養和疫情的消息稱，死者女兒報稱曾到提供美容及健身服務的「菲力偉」，即訪客須強制接受檢測的場地；死者生前需聞氧，在院內曾無戴口罩。

袁國勇：家人疑涉舞群 病人毒量高

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到養和視察後表示，死者生前有3名家人常探訪，目前懷疑其中一人與歌舞群組有關，暫未證實，可能傳染死者後，再傳染兩名職員。袁國勇續說，病人本身免疫力低和病毒量高，心臟停頓期間曾接受心肺復蘇，醫護若無戴N95可受感染；另外死者生前用霧化藥放鬆氣管，易傳播病毒，建議該院盡量避免再處方霧化藥物，並要再增加鮮風。

許樹昌：公院SARS後已禁用

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠病毒可令病人血液變較濃稠，易現心肌梗塞，不排除死亡與新冠病毒有關。他續說，2003年SARS後，公立醫院禁霧化式氣管紓張劑，但私院仍可使用，如病人一邊用一邊咳，病毒透過空氣傳開，可能陸續有醫護確診。

養和醫院表示，未來3天會為全院3200員工做抗原快速測試，並收緊訪客安排，限制每名病人只可登記3人探訪，並要求所有登記訪客每3天做抗原測試，而病房每次探訪人數會由2減至1。

瑪嘉烈屯院各一宗初確

瑪嘉烈醫院亦有一名兒科女護士初步確診，她曾帶小孩去學琴，其間無戴口罩，導師其後確診。護士11月26日仍上班，曾照顧的4名嬰兒和1名曾共膳同事須檢疫；病房20名嬰兒和50名同事要檢測 ，病房停收新症。

屯門醫院21歲骨科病人，上月曾做手術，前日因傷口滲血到屯院急症室，下午入病房和接受檢測，結果陽性，5名同病格的病人須檢疫。

醫管局總行政經理庾慧玲昨表示，7、8月時社區疫症包圍醫院的情况再出現，非常擔心，可能對醫院造成壓力和大大提高感染風險，呼籲市民盡量利用社區檢測截斷傳播鏈，「如市民不合作，無論醫護做更多都阻止不到疫情蔓延」。

張竹君表示，留意到近期確診者很多活動，如大眾繼續活動，可能出現「一傳十，十傳百」，望市民減少聚會，減少傳播。

明報記者

（疫情第四波）

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