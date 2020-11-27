指兩級制減學習誘因 「通識之父」倡三級

曾任教育局通識總課程發展主任的陳岡認為，自通識科成為必修科，應考人數眾多，遇上開放式題型時，每個等級的分野難做到十分精準，「太高太低分都唔敢畀，最高分同最低分都唔夠畀」，認為評核不分7個等級「可以諗」，但如只分及格與否會令高能力的學生失去學習誘因。他說，應用學習科目亦分「不達標」、「達標」和「達標並表現優異」，「為何不用3個Grade（等級），明明（學生）有咁高能力」。

戴希立倡設「優異」：利大學收生

教育統籌委員會前成員戴希立認為，通識非造成社會事件的單一原因，而學生有需要學通識。他歡迎當局改革通識科，認為有助科目內容與時俱進，並為學生釋放學習空間。他又說部分大學學系偏好通識科成績較佳的學生，建議局方多加一級「優異」，助學系挑選適合的學生。

對於通識書將來要送審，戴希立稱，以前通識科因應學習內容要與時俱進，在質素保證制度上放鬆，讓教師自選教材，惟教材質素參差，部分未經「fact-check（核實）」，認為通識書送審能確保教材質素。