通識教師聯會：細節欠奉 業界愕然 明年畢業 通識師訓本科生憂教席難求

楊潤雄：影響「未必如大家想像般大」

翻查大學聯招（JUPAS）網頁，浸會大學設通識教學學士課程。中大、浸大及教大設有通識科學位教師教育文憑課程（PGDE）。

通識教育教師聯會主席劉錦輝說，業界對當局大幅度更動高中通識科感愕然及突然，他說當局仍有很多細節未公布，包括如何過渡、新課程落實時間表、現時大學PGDE學生安排等。他又說，有現職通識教師因不清楚日後學校需多少人手教授通識科、不知道學校是否仍需聘用他，感到迷惘，希望當局盡快交代課程改動詳情。

大專生嘆「所學已不適用」

憂學校減聘通識教師

大學通識師訓課程學生Iris最快明年入行成為真正教師，對於通識教育面臨大幅修訂，她稱感到心灰，亦擔心將來未能覓得教席，「當課程及課時減半，學校人手編制是否仍有空間容納新入職通識教育教師？」她又憂慮目前師訓課程所學，將來已不適用，「基本上課程內容已變質，大刪內容，又加入國民教育元素」，對此感無所適從。

2000年有份推動教改的教育統籌委員會前成員戴希立稱，通識科改動或成為教師的挑戰，而此科仍是高中必修科，若教師透過進修更新個人學科知識，適應改動，就毋須擔心學校「唔需要佢」，他勸教師勿以負面情緒看待是次改變。