內地考察納課程 團體憂反修例學生有風險

楊潤雄昨於記者會稱，高中通識科不少篇幅與國家發展有關，安排內地考察是配合課程架構，亦有助學生開拓眼界。他說考察推行細節交由課程發展議會及專家商討，希望為學生提供至少一次機會到內地考察。

教育野發言人鄭家朗說，過去內地交流團主要安排學生參觀國家建設，介紹內地正面的事，卻未談及內地政制、司法等問題，他質疑當局安排交流並非為讓學生了解國情，而是向他們「洗腦」。他又表示，自己曾參與內地交流團4次，但未能令他對內地感「impressive（印象深刻）」，亦不會使其抹走內地負面新聞。

教聯：助客觀認識「免走歪路」

鄭家朗：四度北上交流 未抹負面觀感

教聯會主席黃錦良說，以往本港國民教育有缺失，倘日後通識科讓學生有機會到內地考察，可讓他們客觀認識祖國，「以免走上歪路」。他認為相比教師單方面向學生介紹，學生到內地憑他們「眼所見、耳所聽」體驗會更實在；又說有需要加強學生的國民身分認同及國家觀念。