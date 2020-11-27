「通識」科不再 課程削半只評及格否 最快下學年改名 教協斥殺科 教局否認弱化

楊潤雄稱科目被污名化 不被社會信任

自2009年實施「334」新高中學制後，每次社運均掀起針對通識科爭議。楊潤雄昨稱科目已「被污名化」，社會對通識科存在不信任，故決定根據通識科的課程宗旨及目標，精簡課程內容。他又稱，改革後會向學生提供至少一次內地考察機會，「讓學生親身認識國情和國家發展」（見另稿）；科目未來會設「適用書目表」，經審批的教科書將減少因討論「不成熟議題」而引起的爭議。

教材須送審「免不成熟議題」

培養國民身分認同 楊未提「獨立思考」

通識科指引列明要培養學生的獨立思考能力、社會觸覺，楊昨未提及有關字眼。他昨未透露具體刪減課程內容，只稱課時大約是原有內容的一半，而改革後會重視培養學生的正面價值觀、積極態度及國民身分認同，學習國家發展、《憲法》、《基本法》和法治，詳情會交課程發展議會討論。改革後「通識教育」名稱不再，楊潤雄解釋，沿用舊名會令社會有錯誤觀念，又強調改革並非要設立新科目，「轉了名，都是同樣的東西」，稱希望科目有個新開始（a new start）。

課程檢討專組倡評分制不變 楊否認推翻

學校課程檢討專責小組9月底向當局提交報告，建議維持7級評分制。楊潤雄昨否認推翻小組建議，稱只是「細節位」不同。他稱，只設及格與不及格，可釋放考試壓力，稱學生能力達到基本水平已足夠，並稱釋放考試壓力反而可令學生「學得更好」。翻查資料，2020年中學文憑試通識科，88.4%日校考生考獲2級（及格）或以上成績。

通識教師聯會：無諮詢業界

通識教育教師聯會主席劉錦輝表示，對教育局就高中通識科作大改動感遺憾。他說業界期望局方接受學校課程檢討專責小組建議，惟局方現提出的更動內容未諮詢業界，連科目名稱都將更換，他感覺當局不尊重業界，冀當局交代不接受小組建議原因。他說改動後在高中僅通識科採用及格與不及格評級制，而高中生學業繁忙，倘他們發現在通識科投放額外努力，成績都沒分別，或將學習時間分配到其他科目，減弱學生重視通識的程度。但他強調，通識教師仍會保持專業教學。

教協昨稱，局方提出的改動令通識科「面目全非」，形同「謀殺通識科」，質疑局方與教育界多年來堅持的共識，及學校課程檢討專責小組的最終建議存在「巨大落差」，並非楊於記者會所說的「與專責小組方向一致」。立法會教育界葉建源亦認為，突然的決定將對通識科帶來「極大動盪」，明顯基於政治考慮，通識教育成為政府嚴重施政失誤的代罪羔羊。

教聯：兩級制減壓 支持設「書目表」

教聯會主席黃錦良支持改革高中通識科，他說將評級改為「及格」與「不及格」，助減輕學生壓力，讓他們將時間投放到其他科目。他又說，部分通識教材偏頗、誤導，教師或擔心選錯教材，認為設「適用書目表」是負責任做法。立法會議員梁美芬表示「高興教育局回到當日推出通識科的初心」，讓學生接受正確價值觀，學習憲法、基本法等。

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