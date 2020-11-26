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20億聘海外科研學者 目標5年請百人

【明報專訊】《施政報告》提出將動用20億元推出為期5年的「傑出創科學人計劃」，強調人才是創科成功的關鍵。她說，多位大學校長反映，近年本港創科發展迅速，不少海外傑出科研人才有意到亞洲區發展，香港應把握機會匯聚更多人才。據了解，計劃目標於5年內聘請100名傑出科研學者，資金將用於資助其薪酬、設立研究團隊及實驗室，最快明年推出。

八大可揀側重教學或研究

政府消息人士表示，20億元將分別由創科局、教育局及各大學出資，亦不排除會有第三方捐助或資金。計劃為期5年，8間本地大學可提名有意聘請的STEM學者，學者可來自全球任何國籍，不限於回流學者。計劃將設評審委員會遴選，委員會將由學界、創科界及政府代表等組成，並冀由非政府人員擔當委員會主席。

計劃目標於5年內引入100名傑出科研學者，平均每個團隊2000萬元，大學可決定該學者在校內工作重點是教學或研究，資金主要用作資助其薪酬、設立研究團隊及實驗室。

政府於2017年斥資100億元成立兩個科技創新平台，同樣邀請國際頂尖科研人才來港資助他們做研究。被問到資源是否重疊，政府消息人士表示，是次計劃聚焦在學者個人學術成就，亦將集中考慮上游基礎研究；而創新平台則為中下游的應用研究，平台側重於研究項目。

庫房縮 新創科平台籌備暫緩

另外，政府早前曾提及有意設立第三個科技創新平台，政府消息人士昨透露，現已暫緩有關籌備工作，因疫情致政府庫房儲備減少，亦要考慮兩個創新平台的發展情况再決定。

多間大學歡迎有關計劃，其中科大及理大表示，着重人工智能、大數據、金融科技及生命科學等領域發展，有意吸納有關人才。浸大則表示已推出類似計劃，名為「人才100」，相信新措施有助吸納海外傑出科研人才。

團結基金倡增金錢以外誘因

團結香港基金助理研究總監水志偉認為計劃方向正確，但建議政府及院校思考增加金錢以外吸引學者來港誘因，例如科研合作空間。他又稱，聘請海外學者對港科研影響及成效不易量度，或要經年才有成果，可參考大學排名或技術轉移數字。

（施政報告）

相關字詞﹕基礎研究 創科線 施政報告 傑出創科學人計劃

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