河套基建申320億 竣前暫租深圳樓 首批建築料2024落成 先租福田園區助港企落戶

林鄭月娥昨在《施政報告》稱，中央政府支持港深合作建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，兩地政府正共同建設深港科技創新合作區，冀「實現位處『一河兩岸』的『一區兩園』」。港方河套區的港深創科園方面，首批建築物最快2024年才落成，林太稱「創科路上，沒有最快，只有更快」，須不失時機推動創科產業發展，故決定先由香港科技園公司向深圳租用及管理深圳園區部分大樓設施。

林鄭：須不失時機推動創科

政府消息人士表示，港深創科園目前仍在平整土地階段，料明年第4季才交付第一幅地建設，第一批建設涉及8座樓，其中3座包括兩座「濕實驗室」（即生物化學項目）及一座宿舍，會率先於2024年落成，其餘會於2026至2027年落成。據了解，港深創科園規劃中共有67座樓宇分兩期發展。

消息人士說，將向立法會申請逾320億元發展港深創科園，其中包括於一兩個月內，向工務小組申請130多億元作建設連接的路道、排污、環保等設施，以及11億元興建消防及救護站；其後會再向財委會申請172億元興建首批8座樓宇，以及8億元營運資金。

科技園斥資承租做「二房東」

另外，消息人士指出，由於位於福田一方的深圳園區面積較香港的大，而且已有現成設施，正商討由科技園公司以「二房東」的角色，承租及管理其中一兩幢樓宇，填補目前至2024年之間對創科用地的需求，初步預料有關開支不會太大，將會由科技園公司承擔。

最快明年駐深 正商適用產業

至於科技園公司將於深圳園區引入何種產業的創科公司、哪些計劃適用於深圳園區，消息人士說仍在商討，另亦有配套政策包括知識產權保護、生物樣本流通等，料最快明年可進駐深圳園區。

科技園公司歡迎有關政策，可推動港深兩地的創科產業生態鏈，但未有回應科技園公司的財務狀况是否足以承擔有關租務開支。

（施政報告）