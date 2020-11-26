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政府開發系統追蹤接觸者 可查入境求醫紀錄化驗結果

【明報專訊】新冠疫情下衛生署靠人手追蹤確診者的密切接觸者，《施政報告》昨公布開發專為追蹤接觸者而設的政府內部資訊網站，連接各有關部門資訊系統。政府消息表示系統將於下月交付衛生防護中心，中心日後可透過系統向入境處查詢出入境紀錄，或向房署查詢同住人數等。

施政報告另公布已租用酒店檢疫，提供1000間客房應付檢疫密切接觸者；報告表示中央政府同意有需要時，預留一定數量內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。

政府消息解釋，上述追蹤系統由政府內部於一個多月前研發，下月交付衛生防護中心，中心日後可透過系統向入境處查詢出入境紀錄、向房署查詢同住人數、向醫管局查詢病人求醫紀錄和化驗結果等，毋須逐個部門致電，減省追蹤人手。

警方「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS）一向幫助衛生署追蹤接觸者，被問系統會否共用跨部門資料和私隱問題，政府消息稱使用需要防護中心提出追蹤請求，MIIDSS分析數據後需向防護中心交回資料，報告由中心儲存。

私隱署稱獲豁免 毋須當事人同意

就各部門當初蒐集資料時的目的並非追蹤接觸者，分享資料會否違反私隱條例，私隱專員公署回覆稱，按私隱條例健康範疇的豁免，在當可能對任何人的身體或精神健康造成嚴重損害下，資料使用者可毋須得到資料當事人的同意而將資料向第三者披露，另公署會留意有關系統進一步的相關細節。

（施政報告）

相關字詞﹕檢疫中心 新冠病毒 疫情 施政報告

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