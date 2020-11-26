國安教育列教師核心培訓

立法會教育界議員葉建源表示，介紹國安法及國安教育本身並無問題，但擔心進一步深究時，會成為政治灌輸，期望有關內容具啟發性，「會不會有討論餘地？抑或要依樣畫葫蘆？」。教聯會則表示，國安法生效多月，政府仍未就國家安全教育進一步推出支援措施，促請盡快公布詳細指引，並成立跨專業團隊，共同編寫教材及教學示例、到校支援，讓師生掌握相關法律內容。

楊潤雄見八大校長商國安教育

消息稱無時間表 尊重院校自主

施政報告亦指明在專上教育層面推廣國安教育，政府消息稱，教育局長楊潤雄最近已與8間資助大學的校長會面，就推廣國安教育交換意見，並會與大學保持溝通。消息又表示，當局沒就大學國安教育訂定推行時間表，稱政府尊重院校自主，大學最終可主導國安教育事宜，教育局角色是與大學合作，推行相關教育。

自反修例運動起，教育局接逾對200名教師的投訴，兩人被「釘牌」。施政報告提及，對於不稱職及失德的教師，教育局必定嚴肅跟進，包括取消嚴重失德者的教師資格。消息表示，局方現處理的投訴教師個案，部分案情較嚴重，正總結經驗，包括檢視現時針對被裁定失德教師的行動是否有效。

（施政報告）