指通識異化 須變學習國家發展平台 學生須否返內地研習 林鄭：教育局交代

指青年守法意識薄弱

加強學校公民國民教育

林鄭月娥昨稱，逾1萬名反修例事件被捕者中，四成是學生，當中近2000人是中小學生，指事件揭示部分青年人守法意識薄弱。《施政報告》提及學校應着力加強德育、公民及國民教育，深化《憲法》和《基本法》教育等（見表）。

林鄭又表示，要改革高中通識教育科，糾正該科「被異化」問題。她其後於記者會稱，很多中小學生違法被捕，「令人擔心在教育、在學校、在課堂，其實學生接受什麼教育？」她稱非將所有問題放在通識科上，但此科推行以來爭議不斷，必須進行一定改革。

左報引述消息：

通識科須返內地研習

《文匯報》及《大公報》於施政報告公布前引述消息報道，稱改革方向包括將評分模式轉為「及格」和「不及格」，課程12個主題減半至6個，其中規定須到內地參與專題研習等（見表）。有關建議與「學校課程檢討專責小組」9月向教育局交的最後報告不同。林鄭月娥昨未回應建議是否屬實，稱具體如何處理，包括課程、課本審核、通識科入讀大學所佔比重等問題，將由教育局長楊潤雄介紹。教育局今日將設記者會闡述教育措施。

通識教師聯會主席：

若僅分及格與否 嚴重矮化

通識教育教師聯會主席劉錦輝表示，業界對報道內容感十分愕然及奇怪，稱早前學校課程檢討專責小組經長時間諮詢，才得出結論，並提交報告，但傳聞中的改革與報告有落差。他認為，倘通識科只評為及格與否，會嚴重矮化通識科的地位，「PE（體育）都有ABCDE（等級），應用學習都有3級，核心科只有Pass、Fail（及格、不及格）是聞所未聞」。

葉建源：教育界不安反感

教育界立法會議員葉建源表示，通識科教師一直秉持教育專業，教授學生獨立思考，對於昨有報道稱政府有意大幅改變通識科，已令教育界不安反感。他批評除配合大灣區發展，報告在教育方面欠新計劃，未提幼師薪級表、理順小學校長及中層管理人手待遇等教界期望。

教聯會認同增加國教元素

教聯會建議，可參考應用學習科現行3級評分制，修改通識科，評級簡化為「不達標」、「達標」，以及「達標並表現優異」；又認同通識科增加國民教育元素。立法會教育事務委員會主席、經民聯議員梁美芬稱，通識科推行以來「千瘡百孔」，冀當局在是否維持通識科必修必考、課時長度、監管通識教師教學質素等，提出具體及聚焦的回應。

有學校本學年已增教學設施配合憲法及基本法教育等。創知中學的「憲法教室」包括模擬法庭及VR房間，校長黃晶榕稱，初中生活與社會科學習憲法及基本法課題，會到憲法教室上課，模擬法庭角色扮演。校園亦設「中華文化館」，希望助學生反思慎終追遠、釐清國民身分。

（施政報告）