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2020年11月26日星期四
施政報告：補貼企業聘港青 福田租地推創科 入股珠海機場 多招融入大灣區
月薪1.8萬起 抗疫基金補貼人工 灣區2000港青職位年底推
管制站北遷 新皇崗口岸採一地兩檢
覓足31萬伙公營屋土地 長策首達標 開發北環線周邊 高球場小蠔灣大增密度
兩長策前成員對「達標」有保留 憂終縮規模
80億津貼公屋輪候戶 試行3年 資助NGO租酒店賓館作過渡房屋
撤開位 排首位 明日大嶼明闖財會
「土地共享」40查詢 涉10項目主要新界
未談補撕裂 「出於關心港人」屢提中央 田北辰：爭連任政綱 泛民：似「灣區報告」非面向港人
立會宣誓或由特首監場 胡志偉轟「確立主從關係」
內地投票未有內容 「如未克服困難不勉強」
稱未成年輕罪願認錯 可警誡簽保不留案底 大狀稱非新政策 質疑出口術
「用字似內地幹部」
蝕錢海園收停業珍寶 學者：負負不得正 救亡海園 推「躍動港島南」拓海上旅遊線
區會主席料帶動經濟 憂迫爆南區
6億紓困措施助旅業 林鄭上京再談兩地合作
施政報告部分民生措施
指通識異化 須變學習國家發展平台 學生須否返內地研習 林鄭：教育局交代
國安教育列教師核心培訓
推應用學位先導 4自資院校獲邀參與
政府開發系統追蹤接觸者 可查入境求醫紀錄化驗結果
河套基建申320億 竣前暫租深圳樓 首批建築料2024落成 先租福田園區助港企落戶
20億聘海外科研學者 目標5年請百人
施政報告部分民生措施
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【明報專訊】（請看附圖）
（施政報告）
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施政報告：補貼企業聘港青 福田租地推創科 入股珠海機場 多招融入大灣區
月薪1.8萬起 抗疫基金補貼人工 灣區2000港青職位年底推
管制站北遷 新皇崗口岸採一地兩檢
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