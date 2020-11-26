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6億紓困措施助旅業 林鄭上京再談兩地合作

【明報專訊】旅遊業遭新型冠狀病毒疫情沉重打擊，特首林鄭月娥預告稍後上京，爭取文化和旅遊部繼續支持兩地旅遊合作，政府消息人士稱，合作並非一味放寬來港人數，可以是便利旅遊安全，如以往亦做過144小時過境免簽、一程多站等，提升旅遊質素。政府宣布，再為旅遊業推提供近6億元的額外紓困措施。

料1700代理商獲補助

導遊領隊收1.5萬津貼

政府再為旅遊業界推出近6億元的額外紓困措施，包括向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，僱用10名或以下職員的旅行代理商將會獲得劃一10萬元津貼；僱用11名或以上職員的旅行代理商，津貼金額直接與職員數目掛鈎，以每名職員1萬元津貼為計算基準，預計可惠及約1700間旅行代理商，涉款約2億元。

政府亦將向每名旅行代理商職員及主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊，發放一次過1.5萬元津貼，預計可惠及約1.9萬名從業員；至於每名以接載旅客為主的旅遊巴司機，將獲發放一次過6700元津貼，預計可惠及約3400名司機。

另外，旅遊業議會主席黃進達表示，由於缺乏印花徵費收入、通關日期未明等，「迫於無奈」裁員10多人，佔整體員工三分之一，遍及不同部分及職級，留下的中高層員工亦減薪一至兩成。

（施政報告）

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