區會主席料帶動經濟 憂迫爆南區

批政府自把自為 未諮詢南區居民

羅健熙又稱政府「自把自為」，事前完全未有就計劃內容諮詢南區居民，希望政府盡快向區議會交代計劃，「希望到時官員不要又中途離場」。

至於珍寶海鮮舫，羅健熙認為是市民的集體回憶，有需要保育，對於政府建議活化海鮮舫成為南區的旅遊景點，他認為「可以探討」，但希望海洋公園盡快向區議會交代詳情。

現時有機構在香港仔舉辦收費導賞團，帶領參加者乘坐舢舨遊覽香港仔一帶景色，珍寶海鮮舫及住家艇均是景點。提供遊艇出租服務的SeaYou其中一個文化項目「浪遊漁港1773」於去年中成立，負責該項目市場推廣的Lawrence表示，希望透過該項目保育和傳承漁民文化，又表示公司為該項目投資了不少資源成立船隊及團隊，故希望透過「躍動港島南」計劃獲得更多資源去優化導賞團內容及展品，吸引更多市民及旅客參加，深入認識南區的歷史文化。

（施政報告）