蝕錢海園收停業珍寶 學者：負負不得正 救亡海園 推「躍動港島南」拓海上旅遊線

特首林鄭月娥昨日在施政報告以「樂在區區」手法，包裝推介各區旅遊及消閒基建項目，其中重點項目名為「躍動港島南」計劃。除了制訂海洋公園的重生方案，公園改以教育和保育、消閒及度假體驗方向發展，水上樂園將於明年夏天啟用，但景點會獨立收費。海洋公園最近獲珍寶海鮮舫業主無償捐贈海鮮舫，政府將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生。

海鮮舫自負盈虧方式保育

珍寶海鮮舫今年3月停業，現由大股東為何鴻燊家屬的新濠國際管理，記者昨未能聯絡新濠國際。政府消息人士稱，海鮮舫日後以自負盈虧方式保育，會如同大澳文物酒店及中環元創方的形式協作，稱不會為海洋公園帶來額外的財務負擔，但尚未決定具體用途。消息人士又稱今年底或明年初將訂出海洋公園的重生方案，園方要承接公園範圍外的海鮮舫，政府需先修訂《海洋公園公司條例》，擴大園方管理範圍，再敲定協作機構。

研擴避風塘 設水上的士站

發展局內成立跨專業團隊下月起統籌及實現「躍動港島南」，包括以海洋公園為核心開拓海上旅遊路線；研究擴大香港仔避風塘範圍、提升海濱長廊、活化工廈等。政府亦研究在已復修的石澳石礦場以公私營合作方式發展水上運動中心。

政府消息人士補充，考慮設水上的士站串連香港仔、黃竹坑、淺水灣、石澳等海上旅遊路線，並表明整個計劃是有見現時未充分善用港鐵南港島線，加上市民需要地方遊玩，並參考「起動九龍東」的成功經驗，否認項目是圍繞海洋公園「氹氹轉」。

中大商學院高級講師李兆波認為，海洋公園與已停業的珍寶海鮮舫不是一個好組合，「兩者都經營不善，負負不會得正」，而且海鮮舫的維修、保育、經營成本高，質疑非政府機構未必懂得做生意，懷疑日後無法自負盈虧，又要政府注資救亡。

曾提出海洋公園與海鮮舫發展旅遊合作的南區區議員徐遠華稱，若海洋公園將海鮮舫做成博物館或文化館，或需政府每年資助，成為另一個「無底深潭」。徐又形容「躍動港島南」計劃屬「舊酒舊瓶」，新內容不多，質疑政府以發展南區為名救海洋公園為實。

劉鳴煒：Make Aberdeen Great Again!!

海洋公園主席劉鳴煒在facebook貼文，將美國總統特朗普金句「讓美國再強大」改為「Make Aberdeen Great Again!!（讓香港仔再強大）」，認為相關措施對所有人均是「雙贏」。旅遊發展局亦支持「躍動港島南」計劃，認為將有助旅發局進一步深化近年大力推行的「香港‧大城小區」地區推廣，將積極研究如何將港島南重新包裝。

（施政報告）