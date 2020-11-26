稱未成年輕罪願認錯 可警誡簽保不留案底 大狀稱非新政策 質疑出口術

林太在記者會稱，當中接受警司警誡的18歲以下者有19人，有關人物不被提起訴、不留案底，而簽保守行為分兩種，一種是由警方給予簽保，不落案起訴及不留案底，共涉11人，而另一種則需經司法程序簽保守行為，屬不提證供起訴，同樣不留案底，涉及230人。

至今429未成年者被控 19接受警誡

林太說，看到年輕學生被捕感心痛，冀傳遞關心，稱18歲以下被捕學生的家長、老師、友人應鼓勵被捕者承認犯錯，因警司警誡、守行為都需被捕人承認犯錯才可實施，但稱若18歲以下的人做了「好兇狠」的事便無法採用上述措施。她說，經常與保安局長及警務處長討論，如何協助學生有改過自新的機會，其中元素是不留案底，在《施政報告》中提及有關做法是獲警務處長鄧炳強同意。她稱不干預警務處及律政司的檢控工作。政府消息人士稱，被檢控者中有429人為18歲以下，當中19人已接受警司警誡，他們涉及刑事毁壞、公眾地方行為不檢。

大律師：有案值簽保 警也不准

法政匯思成員、大律師蘇俊文表示，難從上述數據看到政府是否向示威者「釋出善意」或「寬容年輕人」，因律政司也要看案件是否輕微。有協助反修例示威被捕者的蘇說，據他和同業觀察，有些案件值得以簽保守行為處理，但警方或控方也不准，形容成功率不高。他亦說，警司警誡及簽保守行為不是新政策，不明為何林太要在《施政報告》提及，質疑是否「出口術」。

另外，《施政報告》附篇第二章開首，有一整頁圖表顯示去年與「社會動亂」有關的統計數字，除拘捕及檢控人數，還包括其他與示威者有關的統計。圖表列明，「暴徒」投擲超過5000枚汽油彈、有740組交通燈被損毁、有2.2萬平方米行人路路磚被拆走等。

（施政報告）