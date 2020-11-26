內地投票未有內容 「如未克服困難不勉強」

林太稱，在內地有30萬港人持港澳居民居住證，她每次到訪內地，都有港人稱關心香港、與港有聯繫、質疑為何無法投票，激發當局探討研究。

政府消息人士稱，內地投票過往多番被提及，但執法、運送選票等均有相當困難，仍需考慮各項因素，盡快適時公布。不過，消息人士表明無打算採取郵寄投票方式，稱參考剛過去的美國總統大選，郵寄票或出現延誤、遺失，甚至不知悉選民是否在受脅迫下投票。

正檢視明年改電子派票

除內地投票，政制局亦正檢視多項選舉安排，包括明年選舉將改以電子派票。消息人士稱，屆時會以光學讀取身分證、知悉選民領取的選票類別，形容較準確及快捷，目前正招標，但亦要修例。

此外，消息人士稱現時「超區」的選票需要運往中央點票站點算，惟在疫情下為免人群聚集，盼研究可否修例在各區的投票站點算超區選票。至於建制派爭取良久的「關愛隊」，消息稱如需設專隊，需有清晰法律條文以免爭拗，冀換屆可做到。

李慧琼倡適時交立會 公民黨：利建制派

民建聯主席李慧琼稱，政府要審慎研究境外投票，適時將草案提交至立法會；公民黨東區區議員李予信憂慮，倘港府容許大灣區選民投票，將會改變選民結構，有利建制派選情。

（施政報告）