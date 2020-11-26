要聞

內地投票未有內容 「如未克服困難不勉強」

【明報專訊】特首林鄭月娥上月稱「容許居內地港人投票是社會訴求」，《施政報告》未見具體內容，僅概括稱社會有聲音優化現有選舉安排，並在附篇列明政制局研究在內地設投票兼點票站，方便已登記選民明年於立法會換屆選舉投票。林太昨於記者會表示，若有足夠支持、可克服困難便可嘗試推行，否則「亦無得勉強」，她亦未能具體談及草擬法案內容或時間可否趕及。林太稱，內地投票是香港而非中央政府事務，但若要推行，亦需中央政府給予支持、意見，包括在內地城市設立票站是否可行。

林太稱，在內地有30萬港人持港澳居民居住證，她每次到訪內地，都有港人稱關心香港、與港有聯繫、質疑為何無法投票，激發當局探討研究。

政府消息人士稱，內地投票過往多番被提及，但執法、運送選票等均有相當困難，仍需考慮各項因素，盡快適時公布。不過，消息人士表明無打算採取郵寄投票方式，稱參考剛過去的美國總統大選，郵寄票或出現延誤、遺失，甚至不知悉選民是否在受脅迫下投票。

正檢視明年改電子派票

除內地投票，政制局亦正檢視多項選舉安排，包括明年選舉將改以電子派票。消息人士稱，屆時會以光學讀取身分證、知悉選民領取的選票類別，形容較準確及快捷，目前正招標，但亦要修例。

此外，消息人士稱現時「超區」的選票需要運往中央點票站點算，惟在疫情下為免人群聚集，盼研究可否修例在各區的投票站點算超區選票。至於建制派爭取良久的「關愛隊」，消息稱如需設專隊，需有清晰法律條文以免爭拗，冀換屆可做到。

李慧琼倡適時交立會 公民黨：利建制派

民建聯主席李慧琼稱，政府要審慎研究境外投票，適時將草案提交至立法會；公民黨東區區議員李予信憂慮，倘港府容許大灣區選民投票，將會改變選民結構，有利建制派選情。

（施政報告）

上 / 下一篇新聞

施政報告：補貼企業聘港青 福田租地推創科 入股珠海機場 多招融入大灣區
施政報告：補貼企業聘港青 福田租地推創科 入股珠海機場 多招融入大灣區
月薪1.8萬起 抗疫基金補貼人工 灣區2000港青職位年底推
月薪1.8萬起 抗疫基金補貼人工 灣區2000港青職位年底推
管制站北遷 新皇崗口岸採一地兩檢
管制站北遷 新皇崗口岸採一地兩檢
覓足31萬伙公營屋土地 長策首達標 開發北環線周邊 高球場小蠔灣大增密度
覓足31萬伙公營屋土地 長策首達標 開發北環線周邊 高球場小蠔灣大增密度
兩長策前成員對「達標」有保留 憂終縮規模
兩長策前成員對「達標」有保留 憂終縮規模
80億津貼公屋輪候戶 試行3年 資助NGO租酒店賓館作過渡房屋
80億津貼公屋輪候戶 試行3年 資助NGO租酒店賓館作過渡房屋
撤開位 排首位 明日大嶼明闖財會
撤開位 排首位 明日大嶼明闖財會
「土地共享」40查詢 涉10項目主要新界
「土地共享」40查詢 涉10項目主要新界
未談補撕裂 「出於關心港人」屢提中央 田北辰：爭連任政綱 泛民：似「灣區報告」非面向港人
未談補撕裂 「出於關心港人」屢提中央 田北辰：爭連任政綱 泛民：似「灣區報告」非面向港人
立會宣誓或由特首監場 胡志偉轟「確立主從關係」
立會宣誓或由特首監場 胡志偉轟「確立主從關係」
稱未成年輕罪願認錯 可警誡簽保不留案底 大狀稱非新政策 質疑出口術
稱未成年輕罪願認錯 可警誡簽保不留案底 大狀稱非新政策 質疑出口術
「用字似內地幹部」
「用字似內地幹部」
蝕錢海園收停業珍寶 學者：負負不得正 救亡海園 推「躍動港島南」拓海上旅遊線
蝕錢海園收停業珍寶 學者：負負不得正 救亡海園 推「躍動港島南」拓海上旅遊線
區會主席料帶動經濟 憂迫爆南區
區會主席料帶動經濟 憂迫爆南區
6億紓困措施助旅業 林鄭上京再談兩地合作
6億紓困措施助旅業 林鄭上京再談兩地合作
施政報告部分民生措施
施政報告部分民生措施
指通識異化 須變學習國家發展平台 學生須否返內地研習 林鄭：教育局交代
指通識異化 須變學習國家發展平台 學生須否返內地研習 林鄭：教育局交代
國安教育列教師核心培訓
國安教育列教師核心培訓
推應用學位先導 4自資院校獲邀參與
推應用學位先導 4自資院校獲邀參與
政府開發系統追蹤接觸者 可查入境求醫紀錄化驗結果
政府開發系統追蹤接觸者 可查入境求醫紀錄化驗結果
河套基建申320億 竣前暫租深圳樓 首批建築料2024落成 先租福田園區助港企落戶
河套基建申320億 竣前暫租深圳樓 首批建築料2024落成 先租福田園區助港企落戶
20億聘海外科研學者 目標5年請百人
20億聘海外科研學者 目標5年請百人