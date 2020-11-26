立會宣誓或由特首監場 胡志偉轟「確立主從關係」

法官未排除由首席法官監誓

《施政報告》列明，政府今年內將提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》及《立法會條例》等法例，完善宣誓安排及處理違誓行為的後果。上述消息人士稱，修例內容包括，若宣讀誓言與宣誓要求不一致，宣誓屬無效、有關者不可重新宣誓。

翻查資料，民建聯黃定光在2016年宣誓就任立法會議員時曾漏讀「香港」兩字，該消息人士稱，會由監誓人決定是否屬蓄意，若是無心之失，便容許安排第二次宣誓。

消息人士稱，特首作為行政機關、特區雙首長，有其憲制特殊地位，不排除由特首或指定人士為立法會議員、法官監誓；但法官方面，亦未排除由首席法官為其他法官監誓。被問到會否有干預立法機關或司法獨立的觀感，該人稱並非干預，強調宣誓形式在法例上有要求，監誓人只是參與宣誓儀式。

目前《基本法》104條宣誓涵蓋對象未列明區議員，但區議員在《港區國安法》亦被視為公職人員，被問到修例對象是否亦包括區議員，該人稱正做研究工作。

正研是否涵蓋區議員

人大常委會本月中就立法會議員資格頒布決定，若有宣揚或支持「港獨」主張、尋求境外勢力干預香港等行為，均喪失議員資格，消息人士稱，上述均屬違反誓言行徑；裁定違反誓言有3途徑，除了早前政府因應選舉主任決定裁定撤銷4名立法會議員資格外，亦包括《基本法》第79（7）條、由立法會三分之二議員通過；以及《立法會條例》第73條，由律政司入稟。至於違誓是否有其他後果，該人則稱尚在參考外國例子，考慮包括要合乎比例、亦要合理。

胡志偉認為，林鄭月娥的做法強化「特首是莊、議員是閒」論述，形式上確立「主從關係」，清除所有制衡她的力量，達至「權力一把抓」，做法亦為參選立法會設立多重關卡，確保只有「乖乖仔女」進場，形容民主陣營需重新定義選舉意義。

（施政報告）