未談補撕裂 「出於關心港人」屢提中央 田北辰：爭連任政綱 泛民：似「灣區報告」非面向港人

明報記者

施政報告中，「中央全力支持」、「堅持『一國兩制』」分別放於第二、三章，前者多番提及訪京爭取成果，形容為「強而有力」的政策支持；後者則交代公職人員宣誓、修訂《國旗及國徽條例》等措施。整份報告「中央」一詞出現43次、「大灣區」出現45次、「一國兩制」出現20次，「港人治港」則出現2次。

言「中央」43次 「港人治港」2次

民主派總辭後，民主黨、公民黨昨於立法會外回應施政報告，民主黨主席胡志偉批評今年施政報告不屬港人，稱林太僅感謝中央對其信任，「你見不到任何一隻字她感謝港人」，又謂用字似內地幹部遞交中央報告。公民黨譚文豪稱，報告大幅談及大灣區，形容林太交出一份「大灣區報告」。實政圓桌田北辰認為，施政報告屬林太爭取連任的政綱，內容大篇幅感謝國家、融入大灣區的政策。

林鄭：若僅得這類批評 即無其他批評

面對民主派質疑，林太在記者會稱，提及中央背後都是關心港人，她不點名稱，若對施政報告僅得此類批評，「阿Q精神，即是其他措施無得批評，才不斷說我面向中央」。至於會否爭取連任，她稱未來一年多冀帶領政府「砥礪前行」、打好根基，「其他事情沒有想過」。

過往民主派都在施政報告宣讀日向特首示威，面對民主派總辭，林太昨到立法會，示威抗爭場面不再。林太昨晚於電視論壇稱，對於讀施政報告無受滋擾很大感受「作為特首走入立法會，應得到此對待、尊重」，稱去年部分議員做了「很違反其憲制功能的行為」、「他們無法滿足《基本法》的要求、聆聽特首的施政報告」。林太稱，今日在立法會接受質詢時，會宣布樂意多往立法會接受質詢。

施政報告隻字未提政改，林太表示，在未能「正本清源」、重建香港憲制秩序前，相信難有政改發展，「誰要負責，大家心知肚明」，稱2014年因佔領運動而未能推行「非常開放」的普選方案。她表明任期只餘一年多，目標是防疫抗疫、經濟恢復、房屋土地，「無打算重新處理民主發展、政制發展議題」。

民主黨批未提政改 林鄭：硬闖更撕裂

林太在電視論壇稱，上任後或曾幻想推行政改，但很快已破滅；又說《基本法》僅稱要「最終達至」普選，不認為2022年做不到一人一票便違反《基本法》，若硬闖只會令香港更撕裂。民主黨黃碧雲批評，特首有憲制責任和角色向北京提出啟動政改五部曲，但施政報告完全無提及政改及民主化，是對港人失責。

對於去年反修例風波，林太年初稱政府籌備獨立檢討委員會工作接近完成，至今仍只聞樓梯響。她昨稱在此氣氛下無人願加入，又自言可撰文解釋香港深層次問題，包括憲制上抗拒一國兩制、對《憲法》及《基本法》認識不深、有外部勢力等，毋須委員會「拖時間」一兩年，自己未來一年多亦會為港籌謀。

（施政報告）