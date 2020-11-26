撤開位 排首位 明日大嶼明闖財會

料最快2026/27年度填海

政府消息稱，「明日大嶼」若進展順利，料最快2026/27年度展開填海工程，2029/30年度產生首幅土地並建樓，希望首批住戶能於2034年入伙。

發展局長黃偉綸將出席財委會爭取批出「明日大嶼」前期研究撥款。政府消息稱會爭取今年內批出撥款，指研究為期42個月，屆時顧問將詳細審視工程造價及融資方式，計劃涉興建許多交通基建，不排除部分工程採取BOT（興建、營運、轉移）模式，對公私營合作持開放態度。

林鄭：有信心賺錢

林太表示，眾多土地供應選項中，「明日大嶼」規模最大，可提供土地最多。她在記者會強調，有信心項目會賺錢，而涉及逾6000億元中，絕大部分非用作填海，而是涉及興建鐵路及公路的費用。她說不論是否有「明日大嶼」，都要斥資解決道路擠塞問題。

本研社憂公私營合作釀規劃災難

本土研究社成員陳劍青表示，政府擬以公私營合作形式發展「明日大嶼」，是向發展商利益傾斜，擔心「明日大嶼」將發展成另一個天水圍，由發展商揀選最有利潤的部分發展，只留下最偏僻部分發展公營房屋，屆時將造成「規劃災難」。9個環保及關注團體將於明日到政府總部請願，要求財委會否決「明日大嶼」前期研究撥款申請。

（施政報告）