80億津貼公屋輪候戶 試行3年 資助NGO租酒店賓館作過渡房屋

須輪候3年未獲編配 沒領綜援

料明年中可申 上限綜援租津一半

林太表示，為紓緩基層家庭因長時間輪候公屋所面對的生活壓力，將為非居於公營房屋、非領取綜援、輪候公屋超過3年、未被首次編配公屋的「一般申請住戶」，即二人或以上家庭和長者一人申請者，提供現金津貼，預料約9萬個住戶受惠，政府正制訂細節，目標明年中接受申請，7月起派發津貼。

政府消息稱，該計劃會每月向申請者發放現金津貼，金額上限將參考綜援租金援助一半，視乎家庭人數而定；若住戶獲首次編配公屋後，將停止發放；若住戶選擇拒絕首次而等待第2、3次編配公屋，亦不獲發放。

消息：約10間酒店賓館感興趣

研推「社區飯堂」商設洗衣機

另外，受疫情影響，不少酒店和賓館面臨結業危機。林太表示，政府將推出先導計劃，資助NGO租用合適和入住率偏低的酒店和賓館房間作過渡房屋用途，運房局將就計劃向關愛基金申請資助。

政府消息稱，初步約10間酒店和賓館對計劃感興趣，包括旺角區賓館，亦有數百間房的大型酒店等，NGO將負責釐定租客申請資格，酒店和賓館負責平日營運，租用年期由兩年至3年不等。由於賓館房間較少，當局傾向租用整間賓館，而大型酒店因房間較多，可研究租用部分樓層房間，或租用整幢酒店再交予數間NGO負責作過渡房屋，預料1至3人家庭較受惠。消息續稱，由於酒店或賓館房間不設廚房、洗衣機等設備，當局會研究推動「社區飯堂」，以及與酒店或賓館商討能否設置洗衣機等。

（施政報告）