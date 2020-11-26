覓足31萬伙公營屋土地 長策首達標 開發北環線周邊 高球場小蠔灣大增密度

林鄭：規劃完再收地 消息稱「無水分」

林鄭月娥表示，覓得的土地可滿足2021/22至2030/31年度興建約30.1萬伙公營房屋的需求，有關供應來自東涌填海、古洞北、粉嶺北、洪水橋等新發展區；多幅改劃作公營房屋的用地；9幅啟德和安達臣道石礦場用地；粉嶺高球場部分用地，以及棕地群等。她在記者會稱，政府會運用收回土地條例收地，但為避免法律挑戰，使用條例需滿足公眾用途，要先做完規劃及城規會程序才可收地。政府消息強調，有關覓地「無水分」，其中35%來自新發展區、40%來自改劃地皮、25%來自額外棕地群及房委會項目。

北環線建7萬伙 擬公私營七三比

林太稱，運輸基建有助釋放土地發展潛力，對增加房屋供應至為重要，因此會加緊落實北環線項目（將連接西鐵線錦上路站及東鐵落馬洲支線預留的古洞站），配合古洞北新發展區公營房屋入伙，以及帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶的發展。她說，政府已在北環線沿線物色約90公頃房屋用地作研究，面積相當於4個太古城，若落實可帶來逾7萬個單位。

政府消息稱，稍後會邀請港鐵提交發展計劃，經初步檢視，新田、牛潭尾及凹頭可提供45、13及32公頃用地，其中規模較大的新田／落馬洲一帶，夾雜私人土地、農地及棕地，當局會研究以收回土地條例收地，並以7：3公私營房屋比例及新市鎮模式發展；因該處有不少原居民村落，收地盡量不影響原居民村落範圍，料首批住宅2034年入伙。

小蠔灣車廠建2萬伙 半數資助房屋

林太又提到，根據最新評估，港鐵小蠔灣車廠用地上蓋中長期可提供約2萬伙，一半作資助出售房屋，形容是繼1980年代港島線康山發展後，另一利用鐵路上蓋發展公營房屋的項目。

政府消息稱，機場三跑落成後航道改變，小蠔灣車廠用地噪音影響減少，可增住宅高度，由原先預計建1.4萬伙增至2萬伙，而由於東涌市中心公屋佔75%，小蠔灣發展暫不作公屋，傾向一半單位作居屋，其餘作私樓。消息續稱，港鐵明年會向城規會提交發展大綱，將分期發展，首批6000伙料2024年動工，2030年入伙。

粉嶺高球場建9000伙倍增

大坑西邨重建供3300伙

至於粉嶺高球場32公頃用地改劃公營房屋，消息稱受限於粉錦公路交通容量，即使增加發展密度，最多亦只建9000伙，但仍較原先預計4300伙倍增；並會參考鄰近清河邨規模發展公屋及資助房屋，估計2023年9月收地，翌年動工，最快2029年入伙。

施政報告亦提出4項重建計劃（見圖），包括大坑西邨將由平民屋宇有限公司與市建局合作重建，料提供逾3300個單位。市建局表示，其中1300伙將作重置現有住戶，其餘2000伙作「首置」單位。

本研社：發展商早購北環線土地囤積

本土研究社成員陳劍青說，北環線沿線一帶不少土地由發展商早年購入並囤積至今，質疑政府收地決心。民主黨尹兆堅批評施政報告的土地房屋措施「無新意」，無助解決房屋問題。

長春社表示，新田、牛潭尾、凹頭有不少濕地，特別新田一帶魚塘多位處「濕地保育區」及「濕地緩衝區」界線內，憂建北環線加劇附近環境負荷，並指政府推高整體鄉郊地區發展密度，犧牲環境資源。

（施政報告）