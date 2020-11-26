管制站北遷 新皇崗口岸採一地兩檢

【明報專訊】特首在《施政報告》中提出，為完善港深陸路口岸建設，中央支持香港深化與深圳合作，並稱優化落馬洲/皇崗口岸，在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」，以釋放香港口岸區逾20公頃土地作其他用途，但未有交代何時建成。皇崗口岸實行一地兩檢，是由深圳方主導，早年已提出規劃及動土改建。被問到本港是否「被規劃」，港府消息人士沒有正面回應，只說港府現時有就大樓內部設施設計作商討。
港府消息沒答是否「被規劃」
另外，施政報告提到，在參考港珠澳大橋「港車北上」的經驗後，會研究在港深陸路口岸亦實施「港車北上」政策。政府消息人士說，深圳新皇崗口岸建成後，香港的出入境管制站將要搬到深圳的出入境大樓內，而深圳早前已就出入境大樓舉辦設計比賽，大樓內部佈局則待雙方商討。新出入境大樓啟用後，現有香港落馬洲的出入境管制站設施會關閉，釋放的土地會納入河套區規劃發展。
陸路口岸亦研「港車北上」
至於新皇崗口岸何時建成、過關方式等，政府消息人士均未交代，只稱未來皇崗口岸會改作只供客運用途，蓮塘/香園圍及深圳灣口岸作貨運用途，實現「東進東出、西進西出」新格局。事實上，深圳市口岸辦已於6月公布新皇崗口岸設計，大樓建築面積逾40萬平方米，共7層，最高兩層分別為深圳旅檢大廳及香港旅檢大廳，預計2022年底落成。