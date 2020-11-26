管制站北遷 新皇崗口岸採一地兩檢

港府消息沒答是否「被規劃」

另外，施政報告提到，在參考港珠澳大橋「港車北上」的經驗後，會研究在港深陸路口岸亦實施「港車北上」政策。政府消息人士說，深圳新皇崗口岸建成後，香港的出入境管制站將要搬到深圳的出入境大樓內，而深圳早前已就出入境大樓舉辦設計比賽，大樓內部佈局則待雙方商討。新出入境大樓啟用後，現有香港落馬洲的出入境管制站設施會關閉，釋放的土地會納入河套區規劃發展。

陸路口岸亦研「港車北上」

至於新皇崗口岸何時建成、過關方式等，政府消息人士均未交代，只稱未來皇崗口岸會改作只供客運用途，蓮塘/香園圍及深圳灣口岸作貨運用途，實現「東進東出、西進西出」新格局。事實上，深圳市口岸辦已於6月公布新皇崗口岸設計，大樓建築面積逾40萬平方米，共7層，最高兩層分別為深圳旅檢大廳及香港旅檢大廳，預計2022年底落成。

（施政報告）