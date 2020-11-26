月薪1.8萬起 抗疫基金補貼人工 灣區2000港青職位年底推

400創科職位留STEM畢業生

須兩地工作各9個月

政府消息人士說，計劃接受2019、2020和2021年學士、碩士或博士學位畢業生申請，香港或外地大學亦可（見表）；應徵創科職位者，要求是STEM畢業生，從事研發工作，獲聘者須有9個月時間於大灣區內工作，另外9個月於本地工作，以交流經驗。申請者須為在香港合法受僱的港人，即新移民亦可參加。政府消息人士稱，無規定參與計劃企業要聘用港青多久，但希望政府補助完結後，港青能繼續受聘，相信不會有濫用情况。

被問為何只限2019至2021年畢業生參加，消息人士稱因為這些學生「有學歷、無經驗」，在現時經濟情况求職較困難。據勞工處數字，今年8至10月具學位失業者有6.76萬人，較一年前增近3萬人。

初創：計劃吸引 惟需彈性安排

商湯科技尚海龍認為，政策亦有需斟酌地方，例如一半時間在大灣區、一半時間在港工作的規定，他指科研工作一般歷時較長，穩定較重要，而且要為人才做考慮，基本如租屋，6至9個月的租約不易處理。

研發智能眼鏡的MAD Gaze於香港及深圳福田保稅區都有研發基地，公司中國區副總裁王偉培與商湯持同樣意見，認為計劃具吸引力，有助聘用創科人才，不過本地初創企業即使於中港兩地都有業務，通常研發工作只集中其中一地，因設立實驗室成本不少，少有兩地都做研發，他認為政府須釐清研發工作定義，以及考慮更多彈性安排，不然要求人才穿梭兩地反浪費時間。

本報向在大灣區有較多業務的企業查詢，中銀香港稱將積極考慮參與計劃；中國平安表示將在了解計劃更多細節後作決定。

（施政報告）