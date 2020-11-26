月薪1.8萬起 抗疫基金補貼人工 灣區2000港青職位年底推

【明報專訊】《2020年施政報告》表示將推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港及大灣區有業務的內地公司，聘請港人大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2000個，當中1600個為一般職位，400個為創科職位。政府消息透露，計劃在年底推出，一般職位和創科職位的月薪分別至少要1.8萬和2.6萬港元，港府會分別補貼1萬和1.8萬港元，最多18個月，防疫抗疫基金已預留4.3億元推出計劃。本地創科獨角獸商湯科技香港公司的總經理尚海龍表示有意參與計劃，認為計劃可促進STEM畢業生從事專業相關工作，跨境工作亦有利吸收兩地優勢。
400創科職位留STEM畢業生
須兩地工作各9個月
政府消息人士說，計劃接受2019、2020和2021年學士、碩士或博士學位畢業生申請，香港或外地大學亦可（見表）；應徵創科職位者，要求是STEM畢業生，從事研發工作，獲聘者須有9個月時間於大灣區內工作，另外9個月於本地工作，以交流經驗。申請者須為在香港合法受僱的港人，即新移民亦可參加。政府消息人士稱，無規定參與計劃企業要聘用港青多久，但希望政府補助完結後，港青能繼續受聘，相信不會有濫用情况。
被問為何只限2019至2021年畢業生參加，消息人士稱因為這些學生「有學歷、無經驗」，在現時經濟情况求職較困難。據勞工處數字，今年8至10月具學位失業者有6.76萬人，較一年前增近3萬人。
初創：計劃吸引 惟需彈性安排
商湯科技尚海龍認為，政策亦有需斟酌地方，例如一半時間在大灣區、一半時間在港工作的規定，他指科研工作一般歷時較長，穩定較重要，而且要為人才做考慮，基本如租屋，6至9個月的租約不易處理。
研發智能眼鏡的MAD Gaze於香港及深圳福田保稅區都有研發基地，公司中國區副總裁王偉培與商湯持同樣意見，認為計劃具吸引力，有助聘用創科人才，不過本地初創企業即使於中港兩地都有業務，通常研發工作只集中其中一地，因設立實驗室成本不少，少有兩地都做研發，他認為政府須釐清研發工作定義，以及考慮更多彈性安排，不然要求人才穿梭兩地反浪費時間。
本報向在大灣區有較多業務的企業查詢，中銀香港稱將積極考慮參與計劃；中國平安表示將在了解計劃更多細節後作決定。